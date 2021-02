Pat Gelsinger se oficiálně stává šéfem Intelu. Podívejte se na jeho nadšený proslov

Intel tuto velkou změnu oznámil již dříve, teprve nyní však přichází oficiální start nového ředitele celého Intelu – Pata Gelsingera. Na pozici vystřídal finančního specialistu Boba Swana.

Intel našel spasitele. Firmu povede Pat Gelsinger, architekt procesoru 486

Pat Gelsinger pracoval v Intelu od roku 1979, ale v roce 2012 nastoupil jako šéf VMware. Po necelých deseti letech je tedy zpátky v Intelu a to rovnou na nejvyšší pozici. Jeho úkol je jasný – dostat Intel opět na technologickou špičku a vyřešit všechny stávající problémy se zpožděním vývoje jak čipů, tak i technologie výroby. Intel v minulosti také propásl obrovský mobilní trh a nepovedl se mu ani zásah na oblast modemů pro mobilní zařízení. Do budoucna se jistě objeví nové segmenty a výzvy, které si snad už Intel nenechá uniknout.

Jak můžete vidět na videu, jeho proslov srší nadšením, protože pochopitelně miluje technologie, je to klasický geek a už se prý nemůže dočkat toho, co se v Intelu uskuteční. Podle jeho slov je Intel plný skvělých inženýrů, takže naděje na malou revoluci, podobně jako to udělal Lisa Su v AMD, tu rozhodně je.



Časová osa Pata Gelsingera

Příchod Gelsingera měl okamžitý pozitivní vliv i na nábor dalších zkušených chytrých mozků, například i inženýrů, kteří už byli dávno v důchodu a nyní se vrací do Intelu, aby se pustili do vývoje nových technologií.

„Nejlepší dny jsou před námi,“ říká Pat Gelsinger.