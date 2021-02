Platby kartou se můžou rozšířit úplně všude. Jako terminál poslouží mobil

Česká spořitelna ve spolupráci s Global Payments spouští terminály v mobilu. I drobní čeští živnostníci díky tomu budou moci přijímat platby kartou (mobilem, hodinkami…), aniž by si k tomu museli pronajímat zvláštní terminál. Stačit jim bude mobil s Androidem 8+ a čipem NFC. iPhony použít nelze, Apple dosud neotevřel NFC pro platební využití mimo jeho vlastní systém Pay.

Terminál z mobilu udělají dvě aplikace GP atom a GP tom PIN (pro zadávání pinu při platbách nad 500 Kč). Vzhledem k logickým omezením může mobil přijímat platby pouze bezkontaktně. Služba nemá žádný měsíční paušál, platí se jen jednorázová aktivace (250 Kč) a pak se z obratu obchodníka strhává provize. U příjmů do 10 000 Kč měsíčně je to 1,99 %, nad 100 000 Kč je to už jen 1,59 % mezi tím jsou ještě dva další stupně.

Obchodník může platby stornovat až 93 dní nazpět. Během nastavení nové platby může zadat také spropitné. Aplikace přijímá karty typu Visa a MasterCard včetně stravenkových. Do budoucna chce GP rozšířit podporu také o AMEX, JCB, Diners a UnionPay.

Aplikace zatím není propojená s EET, ale Global Payments na tom již pracuje. Omezením je také to, že zatím nepodporuje přímý tisk účtenek, ty lze momentálně posílat jen přes SMS nebo e-mail. I to by se do budoucna mělo změnit.