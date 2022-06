Pochvalu za férové slevy zaslouží Alza a CZC, odstrašujícími příklady jsou Mountfield a AAAAuto

Hlídač shopů, za nímž stojí experti a datoví analytici z Apify, Kebooly a Topmonks, spustil nový Dashboard, který každý den kontroluje zlevněné produkty v 30 e-shopech. Hlídač kontroluje počet položek, počet slev, průměrnou výši uváděných a reálných slev.

Analýza Black Friday 2021. E-shopy opět lhaly o slevách, dva největší ale jdou příkladem

Právě reálné slevy jsou termín, který jsme už skoro měsíc měli slýchat všude. Evropská směrnici regulující to, jakým způsobem online prodejci informují o slevách, měla být do zákonů členských zemí EU implementována do 28. května letošního roku.

Česká legislativa je ale zatím pozadu a návrh je teprve v připomínkovém řízení a není jasné, jestli se stačí uzákonit alespoň do konce roku. Jak ale upozorňuje advokátka Petra Stupková z Legitas, Češi cítící se podvedeni nepřesným výpočtem slev, by se už na evropskou směrnici odvolat mohli.

Návrh zjednodušeně říká, že uváděná sleva se musí počítat z minimální ceny, za kterou se zboží prodávalo 30 dnů před zlevněním. Tím se bude účinně bojovat proti produktům, které jsou ve věčných slevách počítaných z maloobchodních doporučených cen, za které se však nikdy neprodávaly. Zároveň to obchodům znemožní krátce před slevovou akcí produkty zdražit, aby pak sleva působila lépe.

Alza zavádí „bezplatnou“ dopravu. Za členství v klubu chce 25 Kč měsíčně, ale zboží nedoručí až domů

Hlídač shopů uvádí, že příkladem ostatním jdou dva největší obchody Alza a CZC, které s Hlídačem již v minulosti spolupracovaly. Na chystanou úpravu zákonů se už dopředu připravila také TSBohemia. Většina obchodů ale vyčkává na změnu české legislativy a slevy počítají, jak se jim to hodí.

Na pranýř staví například bazar AAAAuto, kde výše slev neodpovídá v 86 % případů, protože „áčka“ často uvádějí ceny, za které se vozy nikdy neprodávaly, či je rovnou poměřují s novými. Nebo Mountfield, kde je ve slevě téměř celý katalog zboží a referenční ceny nemají nic společného s realitou. Hodnocení jednotlivých e-shopů a jejich vyjádření k chystané regulaci najdete na hlidacshopu.cz/dashboard.