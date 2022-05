Polovodičovou nezávislost má v plánu také Indie. Vzniknou tam továrny za miliardy

Mezi polovodičové velmoci by se v budoucnu mohla dostat též Indie. Tamní vláda oznámila, že International Semiconductor Consortium (ISMC) v zemi investuje tři miliardy amerických dolarů do výstavby nové továrny, která zaměstná 1500 lidí přímo a další tisíce pracovních míst vzniknou v okolní infrastruktuře.

Společnost k tomu využije areál o rozloze 60 hektarů poblíž Mysore, druhého největšího města svazového státu Kanátaka na jihozápadě Indie. ISMC je společný podnik investiční společnosti Next Orbit Ventures z Abú Zabí a izraelské firmy Tower Semiconductor, kterou v současnosti kupuje Intel.

Tower se specializuje na analogové obvody, CMOS, CIS, MEMS nebo různé napájecí technologie a produkuje zejména 110–1000nm wafery. Nejmodernější litografie v jeho nabídce je 45nm, tudíž ani od ISMC nemůžeme čekat, že by se hned pustila do špičkových čipů, jako dělá TSMC, Samsung nebo s přimhouřeným okem také čínský SMIC.

Podle Reuters se ale v Indii plánují i další fabriky. ISMC spolu s indickou těžařskou firmou Verdanta chtějí investovat dalších 20 miliard dolarů do výstavby továren na čipy a displeje. Vláda sama uvádí, že chce polovodičový byznys v zemi zvětšit na čtyřnásobek. Aktuálně ročně generuje 15 miliard dolarů, v roce 2026 by to mělo být 63 miliard.

V Indii již působí firmy jako Starc nebo Gaetec, které vyrábějí drobné čipy a řadiče. Vlastní továrnu na čipy má i Indická vesmírná agentura, která spolupracuje s Towerem.