Pořád roste. Na Facebooku každý den visí už dvě miliardy uživatelů

Meta uzavřela první čtvrtletí tržbami ve výši 27,9 miliardy dolarů, čímž loňská čísla pokořila o 7 %. Firma se tak trefila přesně doprostřed lednových odhadů, kdy finanční šéf společnosti David Wehner tipoval pro první kvartál 27 až 29 miliard.

S vývojem Metaverza pomůže umělá inteligence. Meta má přelomový algoritmus a staví superpočítač

Čistý zisk firmy ale klesnul o 21 % na 7,5 miliardy dolarů. Pohled do účetnictví ukazuje, že ve srovnání s minulým rokem stouply náklady o 4,5 miliardy. Zvýšila se administrativa, cena práce, investice do marketingu, ale Meta také přidala 2,5 miliardy dolarů navíc do výzkumu a vývoje.

Budování metavesmíru holt něco stojí, což ukazují i další čísla. Sociální sítě Mety zaznamenaly příjmy 27,2 miliardy dolarů a provozní zisk 11,5 miliardy. Divize Reality Labs utržila 700 milionů, ale prodělala 3 miliardy dolarů. A jednotky miliard ztrácí prakticky každý kvartál.

Mark Zuckerberg během konferenčního hovoru přiznal, že peníze se v metavesmíru budou ztrácet i dál, jednou se ale investice vyplatí a firma začne vydělávat v dosud neprobádaném prostředí.

Sociální sítě Mety mají souhrnně 3,64 miliardy uživatelů měsíčně (6% růst) a 2,87 miliardy denně (6% růst). Samotný Facebook dosáhl na 2,94 miliardy uživatelů měsíčně (3% růst) a 1,96 miliardy denně (4% růst). Naprostá většina příjmů pochází z reklamy, přímé platby a mikrotransakce na sítích přinesly do firemní pokladny jen 217 milionů dolarů.

Meta má utrum. Facebook a Instagram jsou extremistické, a tak je ruský soud zakázal

Wehner dále naznačuje, že příští čtvrtletí nemusí být úplně pozitivní. V něm už se naplno projeví válka na Ukrajině. To znamená obecně nižší inzerci v Evropě, ale i to, že Rusko zablokovalo Facebook a Instagram a zároveň firma vyhnala ruské inzerenty.