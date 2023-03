Poště hrozí insolvence a možná zavře stovky poboček. Zato ale umí doručovat do AlzaBoxů

Českou poštu čeká rozsáhlá restrukturalizace, která má pomoci zachránit ji před krachem. Loni prodělala 1,5 miliardy korun a podle ministra vnitra Rakušana hrozí, že by se při nicnedělání mohl státní podnik dostat do insolvence.

Alza potěší introverty a asociály. AlzaBoxy poslouží i pro vrácení a reklamace zboží

Jedním z možných řešení je rozdělit Poštu do dvou částí. Jedna by poskytovala univerzální služby státu, druhá by se zaměřila na komerční aktivity. ČTÚ mezi tím navrhuje, aby se snížil počet z 3200 na 2900. Uzavíraly by se jen ve větších obcích nad 2500 obyvatel. A to typicky tam, kde jich je více.

Alternativou je rozvíjet program Pošta Partner, kdy se pobočkou k podávání a výdeji zásilek mohou stát obce, obchody či jiné komerční provozovny. Na tom už dnes ve velkém staví i konkurenční kurýrní služby.

Sama Pošta pak v březnu podepsala dohodu s Alzou a rozšířila síť Balíkoven o 1200 AlzaBoxů. Zásilky tak pošťáci mohou doručovat do samooblužných automatů po celé republice. Pošta buduje i vlastní Balíkomaty, avšak ve srovnání s AlzaBoxy, Z-Boxy nebo WeDo Boxy jich je pouze zlomek.