Pozice výchozího vyhledávače Google vyjde draho. Applu platí až 20 miliard dolarů ročně

Americké ministerstvo spravedlnosti, které se momentálně soudí s Googlem o to, jestli má vyhledávací monopol a jak tohoto postavení zneužívá, možná rozbije jeho lukrativní smlouvy s partnery. Firma totiž platí Applu, Samsungu, Mozille, Opeře a dalším za to, že v jejich prohlížečích bude Google nastaven jako výchozí vyhledávač.

Pokud by už Google takové smlouvy uzavírat nemohl, naskytla by se příležitost pro konkurenty, kteří by mohli jeho dominanci oslabit. Google by tím hodně ušetřil, ale potenciálně i o hodně přišel.

Microsoft chtěl Applu prodat Bing, ale tomu víc voněly peníze od Googlu

Doposud se mělo za to, že Google platí Applu (největší partner) okolo 10 miliard dolarů ročně. Analytická firma Bernstein ale odhaduje, že to bude mezi 18 a 20 miliardami. To je pro představu asi deset procent toho, co Google za celý rok utrží na reklamě. Případně by taková částka zalepila zhruba dva schodky českého rozpočtu.

Apple ani Google tyto smlouvy nezveřejňují a u soudu se zatím na světlo také nevytáhly. Že však uvedené miliardy nemusí být nerealistické, si můžeme odvodit nepřímo. Finanční zprávu totiž zveřejňuje Mozilla a tu živí hlavně poplatky z vyhledávačů. Za fiskální rok 2021 měla tržby ve výši 601 milionů dolarů, z toho 528 milionů tvoří licence. Podrobněji už finanční zpráva nejde, ale 500 milionů klidně může pocházet od Googlu.

Firefox dnes podle StatCounteru má už jen 3% podíl v prohlížečích, Safari dlouhodobě roste a globálně má už 20% zastoupení, sedmkrát větší než Firefox. V poplatcích nebude přímá úměra, jeden uživatel Safari je cennější než uživatel Firefoxu a ten je cennější než uživatel Opery. Takže se opravdu můžeme pohybovat ve vyšších jednotkách miliard nebo nižších desítkách miliard dolarů.

Google pak podle finanční zprávy za fiskální rok 2022 stál TAC (traffic acquisition costs) přibližně 49 miliard dolarů. To jsou poplatky všem partnerům, kteří přivádějí uživatele na jeho vyhledávač a další weby. Apple coby provozovatel největší negooglovské platformy zákonitě musí ukousnout největší kus z tohoto koláče.

Zdroj: The Register