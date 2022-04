Práce z domova by měla mít své hranice. Šéf Microsoftu Satya Nadella rozdával rady manažerům

Vzhledem k tomu, že se velká část pracovních úvazků přesouvá na práci z domova, se budou muset firmy a jejich vedoucí pracovníci více zaměřovat na to, aby zaměstnancům nabízeli pohodu a zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To jsou základní myšlenky příspěvku, se kterým ve čtvrtek vystoupil na konferenci Future of Work generální ředitel Microsoftu Satya Nadella.

Dle jeho slov je například třeba zaměstnancům říci, že není nutné odpovídat na pracovní e-maily pozdě v noci, a to ani v případě, kdy se jedná o zprávu od generálního ředitele. „Jedním z nejdůležitějších prvků produktivity je pohoda. Víme, jak působí stres na zaměstnance. Musíme se naučit měkkým dovednostem a starým dobrým manažerským praktikám, aby lidé měli postaráno o svou pohodu.“

Produktivita pozdě večer není pro každého

Šéf Microsoftu však přiznal, že se ještě zcela nepřizpůsobil praxi neposílání e-mailů po pracovní době. „Učím se každý den,“ odpověděl Nadella na přímou otázku, zda se vyhýbá zasílání komunikace související s prací svým zaměstnancům v pozdních nočních hodinách.

Nadella varoval, že stále se prodlužující pracovní doba, která se často protáhne až do pozdní noci, může negativně ovlivnit pohodu zaměstnanců. Microsoft ve snaze zlepšit svůj komunikační software Teams zkoumal, jak práce na dálku ovlivňuje výkonnost. Na základě činnosti na klávesnici zjistil, že jen přibližně třetina bílých límečků má „třetí vrchol“ produktivity pozdě večer.

Produktivita obvykle stoupá před obědem a po něm, ale tento třetí vrchol ilustruje, jak práce na dálku narušuje již tak neostré hranice mezi prací a soukromým životem. Nadella v projevu na konferenci řekl, že manažeři musí zaměstnancům stanovit jasné normy a očekávání.

Delší pracovní doba i práce do noci

Podle průzkumu Microsoftu se od počátku pandemie onemocnění covid-19 prodloužila délka průměrného pracovního dne zaměstnanců o 46 minut, tedy o 13 %. Varující je zejména množství času, které zaměstnanci stráví prací po pracovní době – to se zvýšilo o citelných 28 %. Údaje ukazují, že si zaměstnanci stále více osvojují asynchronní rozvrhy, které se ne vždy shodují s rozvrhy jejich kolegů a nadřízených.

Podle zprávy americké agentury Bloomberg, vycházející ze studie Slack Future Forum, chtějí tři ze čtyř lidí mít možnost vybrat si místo svého pracoviště. Kromě toho 95 % lidí, kteří dnes nastupují do práce, chce mít možnost zvolit si vlastní pracovní rozvrh namísto toho, aby museli dodržovat konvenční pracovní dobu.

Z průzkumu společnosti Harris Poll, který si nechal vypracovat poskytovatel online terapie Talkspace, pak plyne, že dva ze tří zaměstnanců, jež zvažují odchod ze zaměstnání, jsou přesvědčeni o tom, že jejich zaměstnavatel nedodržel sliby z počátku pandemie, že se zaměří na duševní zdraví zaměstnanců.