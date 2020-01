Předseda ČTÚ Jaromír Novák rezignoval. Důvody souvisejí s aukcí 5G a politickými tlaky

Předseda rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák dnes oznámil rezignaci na svůj post. Důvodem je pokračující tlak Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To chce na poslední chvíli měnit pravidla aukce pro sítě 5G, která již prošla řádnou přípravnou fází ve veřejných konzultacích v druhé polovině loňského roku. Tehdy MPO výraznější připomínky nevzneslo, nyní se mu zdá aukce špatně nastavená.



Jaromír Novák končí ve funkci předsedy Rady ČTÚ. Vzdal se i pozice radního

Novák změny navrhované ministerstvem odmítá – ohrozí podle něj zavádění 5G v Česku a mohou vést údajně i k řadě soudních sporů s operátory. Své důvody podrobněji vysvětluje v dopise zaslaném ministru Havlíčkovi, který pro veřejnost vystavil i na Twitteru. Podle znění dopisu k 31. lednu 2020 skončí jako předseda a zároveň i radní ČTÚ. Úřad tak po sedmi letech zcela opustí.

Důvody mé rezignace jsem shrnul v dopise. pic.twitter.com/dSK8o623vq — Jaromír Novák (@xmireknovak) January 27, 2020

Zásadní nesoulad mezi úřadem a ministerstvem panuje v otázce národního roamingu. MPO požaduje rozšíření závazku, aby stávající operátoři pustili do svých sítí i úspěšné vydražitele frekvencí v pásmu 3,5 GHz. To by v krajním případě mohlo znamenat, že nový hráč postaví několik vysílačů s krátkým dosahem a zbytek území si „dokryje“ závazkovým provozem v síti jiného operátora.

Vazby úřadu nebo ministerstva?

Na trhu se spekuluje, že MPO dodatečné podmínky vymyslelo na míru některým hráčům, kteří nejsou ochotni vydražit řádově dražší frekvence v pásmu 700 MHz. Ministerstvo naopak naznačuje, že dosavadní návrh aukce z pera ČTÚ mohl být šitý na tělo jedinému konkrétnímu hráči. Kterému ale neřeklo – informace jsou podle Havlíčka v bezpečnostním režimu „vyhrazené“, takže je veřejnosti nedal k dispozici. Podle informací deníku E15 mělo jít o údajné napojení úřadu na Nordic Telecom prostřednictvím bývalého radního Ondřeje Malého, operátor ale jakékoli nestandardní vazby vyloučil.

Ministr Havlíček měl dnes na zasedání vlády předložit vládě návrh měnící pravidla 5G aukce, aniž by dokument konzultoval s ČTÚ. To je podle Nováka velmi nestandardní postup, který přispěl k jeho rozhodnutí skončit. „Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňují z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu,“ uvedl v dopise Novák.

Vláda na dnešním zasedání paralelně odvolala Jaromíra Nováka z funkce předsedy Rady ČTÚ a na jeho místo nominovala dosavadní členku Rady Hanu Továrkovou. Ministr Havlíček na tiskovém brífinku po jednání vlády upřesnil, že vzhledem k tomu, že Novák svoji rezignaci v dopise datoval k 31. lednu a vláda jej odvolala k dnešnímu dni, za způsob formálního ukončení spolupráce se bude považovat odvolání vlády. Novák mohl setrvat ve svém mandátu řadového radního ČTÚ do roku 2022, odstoupil však i z této funkce.