Přes 1,5 milionu zrušených streamovacích předplatných za první čtvrtletí. Lidé ve Velké Británii kvůli zdražování šetří, kde se dá

Inflace a zvyšování cen bydlení, potravin, energií, pohonných hmot a dalších segmentů má zpětný dopad i na technologický mediální trh. Dle analýzy společnosti Kantar (Charged) totiž ve Velké Británii velké množství lidí ruší předplatné pro různé streamovací služby.

Disney+ v Česku odstartuje 14. června. Bude levnější než Netflix

Alespoň jedno předplatné streamovací služby má 58 % domácností ve Velké Británii, avšak dle analýzy jen za první čtvrtletí tohoto roku došlo ke zrušení více než 1,5 milionu předplatných v rámci služeb jako Amazon Prime, Netflix, Disney+, Now TV, Discovery+, BritBox a dalších.

Důvodem je snaha domácností ušetřit tam, kde je to možné a jak se zdá, streamovací služba není tak důležitá služba, respektive v řadě případů se snížil počet předplatných třeba jen na jedinou platformu. Kvůli tomu došlo i k navýšení „churn rate“, které reprezentuje poměr „odpadlíků“ vůči stávající bázi zákazníků.

Snaha šetřit se podepsala i v poklesu registrací zcela nových zákazníků, kterých bylo za první tři měsíce letošního roku nejméně. Rekordních čísel bylo dosaženo v období začátku pandemie, kdy byli lidé často v karanténě a více doma. Například Netflix v roce 2021 nabral už jen 18,2 milionu zákazníků, zatímco v roce 2020 to byl dvojnásobek.

Levnější tarif s reklamami. Netflix ho nadále odmítá, ale zřejmě se mu nevyhne

Lze očekávat, že tento trend bude celosvětový s tím, jak se zdražování projevuje v jednotlivých zemích. Znamená to příležitost pro firmy, které nabídnou více lepšího obsahu a balíčky za výhodnější cenu. Také to pravděpodobně bude znamenat i zvýšený zájem o pirátské kopie filmů, seriálů, her a dalšího digitálního obsahu.