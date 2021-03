Při nehodě vrtulníku zemřel Petr Kellner, majitel PPF

Nejbohatší Čech zahynul při nehodě vrtulníku, píše tisková agentura The Associated Press. K tragédii došlo na Aljašce během heliskiingu v resortu, kde byl Petr Kellner (†56) ubytovaný. Spolu s ním zahynul ještě další Čech Benjamin Larochaix, dva průvodci a pilot, jeden z pasažérů byl převezen do nemocnice.

Proč vrtulník havaroval, zatím není jasné. Ve středisku Tordrillo Mountain Lodge, které lyžování s vynášením helikoptérou na kopec provozuje, prý během 17leté historie nikdy k podobné nehodě nedošlo.

Petr Kellner před 30 lety založil investiční společnost PPF, která o sobě výrazně dala vědět v roce 1996 během privatizace České pojišťovny. Později chvíli vlastnila i část Sazky. Dnes PPF plně ovládá Cetin a CME (TV Nova, Markíza) a je většinovým majitelem českého O2, Home Creditu, PPF Banky, Air Bank nebo Škody Transportation. V současnosti chce získat i Monetu Money Bank.

Kellnerovi v PPF patřilo bezmála 99 % společnosti. Časopis Forbes jeho jmění odhaduje na 17,5 miliardy dolarů, což z něj činilo 68. nejbohatších člověka planety.