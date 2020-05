Prodeje počítačů a mobilů se letos propadnou bezmála o 14 procent, odhaduje Gartner

Pandemie koronaviru se výrazně podepíše na letošních prodejích počítačů i mobilních telefonů, ve skutečnosti to ale mohlo dopadnout ještě mnohem hůře, tvrdí v novém odhadu Gartner.

Výrobcům počítačů, tabletů i mobilních telefonů totiž na jednu stranu pandemie přirozeně ublížila, následná zrušená školní docházka a práce z domova v mnoha zemích ale hrozivá čísla trošku zlepšila. Stručně řečeno, miliony firem i jednotlivců investovaly do nové výpočetní techniky.

I tak prý ale bude meziroční propad drastický – souhrnně až 13,6 procent.

Prodej desktopových počítačů meziročně klesne o 10,5 procent, propad u laptopů, tabletů a chromebooků ale bude o něco menší. Právě jejich nákup a obměna je v posledních letech už totiž pochopitelně mnohem častější a letošní jaro nebylo výjimkou.



Letošní prodejní vyhlídky podle Gartneru

Prodej telefonů by pak v roce 2020 mohl meziročně klesnout o 14,6 procent. Zákazníci si jednoduše v rámci úspor rozmyslí, jestli opravdu potřebují nový mobil. To povede k prodloužení průměrné životnosti na 2,7 let. V roce 2019 to přitom bylo 2,5 let.

Na stranu druhou, i u mobilů mohl být propad ještě mnohem vyšší, podle Gartneru totiž pád zpomalí nástup 5G. Právě poptávka po zařízeních s podporou nové generace mobilních sítí pokles trošku vyrovná.