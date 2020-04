Průša na svých 3D tiskárnách navýší výrobu ochranných štítů. Lidé mu už přispěli téměř dvěma miliony

Zakladatel Prusa Research Josef Průša se rozhodl akcelerovat výrobu ochranných štítů pro zdravotníky. Nově kvůli tomu pořídil i vstřikolisovou formu, díky níž bude moci vyrábět až deset tisíc štítů denně.

150 tisíc týdně jen za materiál

„Je to investice stovek tisíc, ale díky ní uděláme od příštího týdne každý den dalších 6 tisíc kusů navíc. Za štíty nadále nechceme platit, protože by to mohlo zpomalovat jejich dodání potřebným,“ uvedl na svém facebookovém profilu Průša.

Firma se podle něj nicméně nebrání dobrovolné finanční podpoře přes transparentní účet. „Každý den výroby nás stojí jen na materiálu 150 tisíc korun a nikdo neví, kolik týdnů nebo měsíců bude tohle všechno trvat. Ale já to prostě budu tlačit tak dlouho, jak jen bude potřeba,“ dodal.

Mezi lidmi se následně vzedmula vlna podpory, a to nejen na sociálních sítích. Na transparentní účet tak do nedělního večera přistály téměř dva miliony korun. Nejvyšší částkou – 150 tisíci korun – přispěl zakladatel start-upu Ytica Boris Vostrý.

Štíty samy o sobě proti šíření koronaviru příliš efektivní nejsou, jejich kouzlo je ale ve spojitosti s dalšími ochrannými pomůckami. Podle Průšy Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nedávno konstatovalo, že ochranné štíty například prodlužují životnost respirátoru až o několik hodin.

Průša dříve zmiňoval, že by firma mohla hromadně vyrábět i ochranné brýle. Zda a kdy k tomu dojde, však ještě stále není rozhodnuto. „Máme připravený prototyp a testujeme jej s lékaři. Stále se ale soustředíme hlavně na výrobu a dodání ochranných štítů – tedy na to, kde můžeme pomoct nejrychleji,“ uvedl k tomu mluvčí Prusa Research Martin Bach.