Revolut Bank míří do Česka. Co to znamená pro stávající uživatele?

Více než 300 tisíc Čechů využívajících předplacenou kartu Revolut může ode dneška bezplatně převést službu na „plnohodnotný“ bankovní účet. Česko je po Polsku, Litvě a Slovensku teprve čtvrtou zemí, kde je tzv. Revolut Bank dostupná na základě evropské bankovní licence. V čem je rozdíl oproti předchozímu stavu?

První praktickou výhodou je to, že veškeré vklady jsou nově kryté až do částky 100 000 eur (2,56 milionu korun). Jako jedinou bonusovou funkci ji zatím zmiňuje i oficiální nápověda.

Co víme dále? Peníze uložené na účtu nejsou nijak úročené (nebo přesněji, úrok činí 0 %). Uživatelé zatím nedostanou ani zvláštní číslo účtu. Platby lze posílat jen na výchozí číslo 5170013317/5500 (pro všechny stejné) s unikátním referenčním číslem zapsaným v poznámce. Do budoucna by ale Revolut měl spustit další služby typické pro běžné banky, tedy půjčky, kreditní karty apod.

Na možný přechod na Revolut Bank vás upozorní samotná mobilní aplikace. Pokud budete souhlasit, spustí se krátký průvodce, v němž zkontrolujete zadané osobní údaje, přidáte číslo občanky a odsouhlasíte několik smluvních dokumentů. Sám Revolut převod doporučuje. Je rychlý, nic nestojí a pro stávající uživatele neznamená žádná omezení, jen potenciální nové výhody.