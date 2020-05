Revolut opouští Británii a stěhuje část evropských uživatelů do Litvy. Týká se to i Česka

Revolut je populární mobilní aplikace, která dokáže nahradit běžný účet. Doposud pro Evropu operovala za pomoci britské bankovní licence, nově ale s ohledem na Brexit stěhuje uživatele do Litvy.

O chystaném kroku Revolut informoval již přibližně před rokem, kdy litevskou licenci pro nakládání s penězi získal. V té době ale nebylo zřejmé, zda k Brexitu dojde, případně jaké bude mít konkrétní důsledky pro finanční sektor. Nyní se ale firma rozhodla přesunout všechny uživatele ze střední a východní Evropy . Pokud tedy máte Revolut zaregistrovaný, v následujících týdnech dojde k několika změnám.



Pokud máte zaregistrovaný Revolut, pravděpodobně vám přišel podobný e-mail.

Největší změnou jsou nové podmínky používání služby, které ale nepřináší zásadní změny. Provozovatel ale nebude britské Revolut Ltd, ale právě Revolut Payments UAB. Regulátor řešící stížnosti pak bude centrální banka v Litvě – Bank of Lithuania (litevsky Lietuvos bankas). Revolut tak bude spadat i pod tamní zákony a nařízení.

To hlavní, co vás bude zajímat, je změna IBAN účtu. Pokud si tedy pravidelně necháváte posílat na účet u Revolutu peníze za pomoci SEPA či SWIFT plateb, budete si muset jednotlivé příkazy změnit. Prozatím zůstává vše stejné jako doposud, jakmile ale bude váš účet převeden, dostanete notifikaci na telefonu, že došlo ke změně čísla. To si můžete ověřit i sami – IBAN naleznete v detailu účtu na úvodní straně.

