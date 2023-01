Robot Atlas vyběhne a vyskáče na lešení s plnýma rukama, ani se při tom nezapotí

Inženýři z Boston Dynamics se pochlubili dalším úžasným videem, kterak naučili Atlase novým kouskům. Humanoidní robot v něm ukazuje, že by jednou mohl pracovat na stavbách.

Humanoidní robot Atlas od Boston Dynamics už zvládá parkour, jen tak před ním neutečete

Ze země zvedne fošnu, kterou přemostí schody a lešení. Přes schody i úzký most pak ladně vyběhne i s taškou plnou nářadí. To hodí o patro výš a sám se pak zbaví překážky, z níž seskočí efektním saltem, protože tak to přece dělá každý správný zedník.

Ve skutečnosti se samozřejmě trénuje k tomu, aby pracoval v náročném terénu a dokázal si poradit se složitými překážkami. To až jednou vyjde z laboratoří a bude pomáhat v oblastech, kam by bylo riskantní poslat člověka.

Orientace v prostoru, chápání okolních předmětů i míra akrobacie je zase o kus dál. Výrobce nás tentokrát nechal nahlédnout i do kuchyně, kde vidíme, jak technici a programátoři Atlase učí i jak robot prostřednictvím hloubkových senzorů vnímá věci kolem sebe.