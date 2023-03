S kartou od českého startupu zaplatíte kryptem všude, kde berou Mastercard. Vyberete i hotovost

Na český i evropský trh vstupuje nová platební platforma jménem TENT.com, která slibuje maximální zjednodušení placení kryptoměnami v reálném životě. S její kartou můžete bitcoinem, etherem a dalšími platit u všech obchodníků, kteří přijímají Mastercard a ti ani rozdíl nepoznají.

Zákazníci Revolutu budou moci obchodovat s téměř 100 tokeny a o kryptoměnách se dozvědí více díky novému kurzu v Learn & Earn

TENT je český startup, který se netají celosvětovými ambicemi. Svoji platformu spustil rovnou na celém kontinentu, není omezen pouze na české prostředí. Podle ředitele Davida Tacla se podnik chce stát lídrem v oblasti spojování tradičního finančního světa a kryptoaktiv.

Podobná věta už zazněla od mnoha startupů, proč to má tentokrát vyjít? TENT vsadil na extrémní zjednodušení používání kryptoměn. Má svoji aplikaci, přes kterou aktiva po založení a ověření účtu zakoupíte podobně jako u ostatních služeb. V ní je můžete držet, prodávat či směnit, anebo udělat to zajímavější, co TENT odlišuje – zažádat o fyzickou kartu od této společnosti, která bude s vámi vybranými nakoupenými kryptoměnami propojena.

S ní pak můžete platit u všech obchodníků, kteří přijímají karty Mastercard. K převodu na běžnou měnu dochází v reálném čase skrze systém TENT, který si společnost sama dva roky vyvíjela, takže obchodník ani rozdíl nezaregistruje. Mastercard vše posvětil a na projektu spolupracuje.

Karta společnosti TENT se chová zcela jako běžná karta, jen využívá kryptoměny

„Přes aplikaci si (zákazník, pozn. red.) může kdokoliv zažádat o TENT kartu. Tu si pak spojí s vybranou kryptoměnou. Obchodník zároveň žádný rozdíl nepozná. Prostředky uživatel může snadno držet také v takzvaných stablecoinech, aby se vyhnul přílišné fluktuaci. V Česku tak vznikla moderní platforma pro obchod s kryptem, která tento svět dělá veřejnosti přístupný,“ vysvětluje Tacl.

Kartu můžete dokonce použít pro výběr fiat měny (hotovosti) z bankomatů, které podporují Mastercard. Jen se vám odečtou prostředky z provázaného kryptoměnového účtu. Zatím platforma podporuje 15 kryptoměn, další mají přibývat tempem 10 za měsíc.

Všechno něco stojí

Zisk TENT generuje skrze poplatky za jednotlivé úkony. Nákup kryptoměny stojí 4 procenta z hodnoty transakce, vybírání hotovosti z bankomatů 5 procent z hodnoty transakce, konverze kryptoměny 3,5 procenta z hodnoty transakce a vydání karty vyjde na 10 euro (zhruba 236 korun).

„Vstup do světa kryptoměn je mnoha lidmi vnímán jako zdlouhavý a složitý proces pro využití v každodenním životě, přesto však kryptosvět zůstává atraktivní,“ uvádí Tacl a zmiňuje, že na globálním trhu je kolem 300 platforem, které umožňují nákup kryptoměn.

Konec těžby etherea znamená, že nevyděláte ani na těžbě jiných kryptoměn. I tady se čeká na růst

„Jenže jenom opravdu pár z nich funguje tak, že umožňují platby, a ještě méně jich dokáže spravovat krypto prostředky ve více úrovních bezpečnosti, kdy takzvané privátní klíče drží sám uživatel. Tato funkcionalita je v TENT.com už v módu testování a bude postupně zpřístupňována v průběhu příštího kvartálu,“ nastiňuje ředitel.

Za své největší konkurenty Tacl považuje hlavní globální obchodníky s kryptoměnami jako Binance, Crypto.com či Coinbase. Zatím TENT funguje pro koncové zákazníky v Evropě, v průběhu roku by měl být zpřístupněn i živnostníkům a podnikatelům pro placení business kartami. Později by se měl rozšířit globálně a stát se univerzální platební institucí, třeba i pro nákup akcií.

Zdroj: Tisková zpráva