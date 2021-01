Samořiditelné náklaďáky nebudou tak drahé. Zlevní je absence airbagů a dalších bezpečnostních prvků

Současná generace automobilových řidičů se dělí na dva tábory. Zatímco jedni se chtějí dožít samořiditelné technologie, která by jim umožnila při cestě do práce pročítat Živě.cz, druzí ji naopak odmítají a obávají se, že přijdou o požitek z jízdy. Obě skupiny si přitom neuvědomují jednu věc.

Kdy budeme jezdit v autonomních vozech? Zeptali jsme se ministerstva dopravy

Komercializace autonomní dopravy se bude v první vlně velkou měrou týkat především té kyvadlové a nákladní, kde se počítá jednoduše s tím, že nejen že člověk nebude vůz řídit, ale v ideálním případě nebude v dálkovém kamionu ani sedět!

Má to svoji ekonomickou logiku. Proč investovat do drahého autonomního taxíku nebo nákladního automobilu s autopilotem, když bychom zároveň museli platit i jeho drahého řidiče z masa a kostí, který bude (jen) dohlížet na jízdu a koukat na Instagram. Právě toho se děsí zaoceánské odbory a další svazy profesionálních řidičů a už roky lobují za to, aby byly kamiony i nadále co možná nejhloupější.

Robotický náklaďák nemusí chránit svého řidiče

Pokrok ale nikdo nezastaví a v novém roce na to přistoupila i americká agentura NHTSA, která má na starost bezpečnostní normy na tamních silnicích a dálnicích. NHTSA vyšla vstříc výrobcům autonomních taxíků, nákladních vozů i speditérům, uznala totiž, že takové vozy nebudou muset být vybavené běžnými ochrannými prvky.



Robotické taxi bez volantu nepotřebuje zpětná zrcátka a další bezpečnostní prvky, díky kterým může výrobce trošku ušetřit

Plně-autonomní kamion nebude potřebovat zpětná zrcátka, nebude potřebovat airbagy a nebude muset ani splňovat všechny potřebné crashtesty. Stručně řečeno, pokud se takový robotický kamion střetne s betonovým pilířem mostu, klidně může dopadnout způsobem, který by jeho lidská posádka nikdy nepřežila. Žádná taková totiž nikdy za volantem sedět nebude.

Miliardové úspory do roku 2050

NHTSA jasně zmiňuje, že nejširší snížení bezpečnostních nároků se bude týkat jen těch autonomních vozů, které nebudou vozit lidi, ale zboží.

Tesla projela 600km trasu ze San Francisca do Los Angeles a zpět (téměř) bez zásahu člověka

Se sníženými bezpečnostními standardy se ale bude počítat i u vozů, které sice lidskou posádku vozit budou, ale bez skutečného řidiče. Mohou to být právě robotické taxíky. Takový vůz například nepotřebuje již zmíněná zpětná zrcátka.

Souhrnné bezpečnostní úspory by se mohly v USA vyšplhat až na částku okolo 1 000 amerických dolarů na vůz, což by mělo snížit náklady na pořízení autonomních vozů, jejichž první generace bude i tak velmi drahá. Do roku 2050 se podle NHTSA jen v USA ušetří okolo 5,8 miliard dolarů.