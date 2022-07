Samsung je připraven za 200 miliard dolarů postavit v Texasu 11 továren na čipy

Korejská společnost začne ještě letos stavět v texaském Tayloru polovodičovou továrnu za 17 miliard dolarů a v roce 2024 by z ní již měly sjíždět výkonné procesory pro mobily i počítače. Není to ale jediná investice, Samsung má v plánu na jihu USA utratit ještě desetkrát tolik.

Samsung postaví v USA novou továrnu na nejmodernější čipy. Vyjde jej na 17 miliard dolarů

Jak informuje regionální list Statesman, Samsung vyplnil žádost na podporu výstavby 11 nových komplexů za bezmála 200 miliard dolarů. V Tayloru chce vybudovat devět dalších továren za 167,6 miliardy dolarů, v Austinu pak dvě za 24,5 miliardy. Zaměstná v nich 8200, resp. 1800 lidí.

V americkém senátu leží na stole nový zákon Chips for America Act, kterým by federální vláda uvolnila 52 miliard dolarů na podporu domácí výroby polovodičů. Dokument by se v senátu neměl zadrhnout a podepíše jej i prezident Biden, jehož strana za návrhem stojí. Sám navíc v minulosti několikrát opakoval, že bez domácí podpory hrozí, že by Americe mohla technologicky utéct Čína.

Samsung by si tedy mohl sáhnout na kus vyhrazeného balíku. Firma žádá o daňové úlevy ve výši 4,8 miliardy dolarů. Kolosální plán korejské společnosti ale potrvá několik let. První z nových továren by měla stát až v roce 2034 a dokončení se zřejmě nestihne dříve než v roce 2042.

Firma již v Texasu způsobí 25 let. První továrnu dokončila v Austinu v červenci 1997 a začala v ní produkovat paměťové čipy typu DRAM. O deset let později pak vedle postavila druhou fabriku a záběr rozšířila na paměti NAND flash. A po dalších pěti letech továrny přestavěla na logické čipy. Dnes v nich využívá 65- až 11nm procesy, tedy již zastaralé pro moderní počítače nebo mobily.