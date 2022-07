Samsung rozšíří slovenskou továrnu na monitory a TV. Vyrobí ještě více microLEDů

Samsung chce navýšit výrobní kapacitu na velkoplošné obrazovky ve slovenském městě Galanta. Vyplývá to z návrhu na poskytnutí investiční pomoci, kterou korejská společnost zaslala vládě.

Samsung v červnu přestane vyrábět LCD. Soustředí se na QD OLED a microLED

Korejci chtějí postavit další budovy za 9 milionů eur a nakoupit vybavení a přístroje za 27 milionů. Od vlády žádají daňovou úlevu ve výši 9 milionů eur, která by se týkala budoucích pěti let podnikání. Do rozšířené továrny by Samsung přijal 140 nových zaměstnanců.

Podnik v Galantě funguje od roku 2003 a od začátku se specializoval na výrobu televizorů, monitorů nebo jiných velkých displejů různých technologií. Momentálně se zde Samsung zaměřuje na kompletaci panelů typu microLED, který považujeme za jakýsi svatý grál zobrazovacích technologií. Bere si výhody LCD i OLEDu, ale žádná jejich negativa.

Investiční záměr nese název The Wall, stejně Samsung pojmenoval modulární obrazovky skládané z malých microLED modulů. I z dokumentu je patrné, že firma rozšíří továrnu kvůli těmto panelům určeným zatím převážně pro B2B segment, nikoliv běžné spotřebitele.

Samsung počítá s tím, že měsíčně vyrobí 46 kusů velkoplošných obrazovek, které už dopředu mají konkrétního zákazníka. Firma dokáže skládat panely až do úhlopříčky 583 palců (14,8 metru), protože počítá s využitím i v kinosálech. Konvenční „Zdi“ ale prodává ve velikostech od 146 do 292 palců.

via Živé.sk