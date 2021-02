Saúdská Arábie se snaží zbavit závislosti na ropě, investuje miliardy do videoher

Příště, až budete hrát nějaký titul od videoherních studií Activision-Blizzard, EA nebo Take-Two, mějte na vědomí, že vznik těchto her umožnily i peníze ze Saúdské Arábie. Investiční fond PIF saúdskoarabského korunního prince Muhannada bin Salmána tento týden do všech tří studií investoval 3,3 miliardy dolarů (70,3 miliard korun) a není to poprvé, co se v jeho zájmu objevily videohry.

Google chce více fušovat do her. Zakládá vlastní herní studio

První vývojář, který Salmána zaujal, byl ve skutečnosti Riot Games. Oba subjekty se loni domlouvaly na spolupráci, která měla proběhnou při organizování evropské ligy, ovšem když se o tom dozvěděli fanoušci, vyrukovali s takovou kritikou, že Riot Games nakonec vše odvolal.

Korunní princ se místo toho zaměřil na Japonsko, charita spadající pod PIF koupila třetinový podíl v tamním japonském vývojáři videoher SNK a očekává se, že celou společnost eventuálně převezme.

Investice z toho týdne je z hlediska videoher zatím v rámci PIF největší. Fond zakoupil 14,9 milionů akcií v Activision, 7,4 milionů akcií v EA a 3,9 milionů akcií v Two-Take, takže do každého z těchto studií vložil přes jednu miliardu dolarů. V součtu je to skoro stejně tolik, kolik PIF v minulosti investoval do Uberu (3,5 miliardy dolar).

Poručíme větru, dešti: Saúdská Arábie chce vyvolávat srážky speciálním postřikem

Všechny tyto finanční operace jsou součástí snahy Saúdské Arábie snížit svoji závislost na ropě, upozorňuje agentura Bloomberg. A že zájem padl zrovna na videohry, má jednoduché vysvětlení - je to rostoucí trh, navíc Salmán je velkým hráčem. V minulosti se netajil tím, že jeho nejoblíbenější sérií je Call of Duty (spadá pod Activision).

S korunním princem se ale zároveň pojí řada kontroverzí, což byl důvod, proč nevyšla spolupráce s Riot Games. CIA například v roce 2018 naznačila, že Salmán byl objednavatelem brutální vraždy novináře Džamála Chášukdížího, výrazného kritika saúdskoarabského režimu. Na princův podíl upozorňovala i zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva. Případ dosud není zcela vyřešen.