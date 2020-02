Šéf Amazonu Jeff Bezos chce zachránit Zemi. Na boj proti klimatickým změnám dá 10 miliard dolarů

Americký miliardář a generální ředitel Amazonu Jeff Bezos oznámil, že hodlá investovat deset miliard dolarů (cca 229 miliard korun) na boj proti klimatickým změnám. Pro tyto účely zřídil nový fond, který pojmenoval Bezos Earth Fund. Pokud vše půjde podle plánu, začne letos v létě vydávat granty, informuje server The Verge.

Bezos je s majetkem ve výši 131 miliard dolarů nejbohatším člověkem a založení fondu oznámil formou příspěvku na sociální síti Instagram. Peníze budou použity na pomoc vědcům, aktivistům, nevládním organizacím a „všem snahám, které nabízejí skutečnou možnost“, aby pomohly chránit Zemi před dopady klimatických změn.

Bezos rozdá miliardy

„S radostí oznamuji zahájení Bezos Earth Fund“ uvedl šéf Amazonu na Instagramu. „Změna klimatu je největší hrozbou pro naši planetu. Chci spolu s ostatními spolupracovat na rozšiřování známých a objevování nových způsobů boje proti ničivému dopadu změny klimatu na tuto planetu, kterou všichni sdílíme.“



Příspěvek Jeffa Bezose na Instagramu

Kromě tohoto krátkého příspěvku nejsou v tuto chvíli známy žádné další podrobnosti. Neví se například, jakým způsobem bude možné požádat o grant a získat tak peníze z fondu. Předpokládáme, že podrobné informace budou zveřejněny v průběhu následujících měsíců.

Server The Verge podotýká, že Bezos své filantropické aktivity obvykle nedává na odiv tak viditelně, jako další miliardáři. Například v roce 2018 bez větší mediální pozornosti sponzoroval částkou ve výši dvou miliard dolarů vybudování neziskových předškolních zařízení Montessori, které mají být postaveny v komunitách s nízkými příjmy.

Amazon je jedním z velkých znečišťovatelů

Největší část Bezosova bohatství pochází z internetového obchodu Amazon, jehož provoz a zejména logistika a doprava zásilek má nemalý ekologický dopad. Firma proto činí celou řadu opatření, jimiž se snaží snížit svou uhlíkovou stopu – například staví solární a větrné elektrárny, chystá nákup 100 000 elektrických dodávek od Rivianu a řeší recyklaci nabízených produktů i jejich obalů.

V září loňského roku Amazon ohlásil řadu závazků v oblasti klimatu „aby splnil cíle Pařížské dohody o 10 let dříve“. V té době Bezos konstatoval, že se zemské klima mění rychleji, než před pěti lety předpovídala vědecká komunita. „Tyto předpovědi byly špatné, ale to, co se ve skutečnosti děje, je hrozné,“ řekl. Dle deklarací by celá firma měla být do roku 2040 zcela uhlíkově neutrální.

Amazon loni poprvé zveřejnil informace o své uhlíkové stopě. Uvedl, že v roce 2018 vypustil do ovzduší asi 44,4 milionů metrických tun oxidu uhličitého – ekvivalent spáleného benzínu odpovídající 600 000 cisternám.