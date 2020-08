Šéf TikToku Kevin Mayer končí kvůli politickým otřesům. Ve funkci nevydržel ani tři měsíce

Generální ředitel TikToku Kevin Mayer odchází z funkce necelé tři měsíce po svém nástupu. Až do volby nástupce bude jeho roli dočasně zastávat ředitelka americké pobočky Vanessa Pappas. Informaci o změně ve vedení přinesla agentura Reuters.

Mayer firmu opouští v bouřlivém období – jen několik dní poté, co čínský provozovatel podal žalobu na administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TikToku vadí zákaz transakcí s USA a nucení k prodeji amerických aktivit. Dle Trumpa je TikTok hrozbou z hlediska národní bezpečnosti, neboť může sdílet informace o uživatelích s čínskou vládou.

Kevin Mayer odchází kvůli politice

Kevin Mayer původně působil ve firmě Walt Disney. Generálním ředitelem TikToku se stal k 1. červnu tohoto roku, což znamená, že ve funkci vydržel přesně 88 dní. Jako důvod svého rozhodnutí zmínil probíhající politické třenice.

„V posledních týdnech, kdy se prudce změnilo politické prostředí, jsem důkladně uvažoval o tom, co budou vyžadovat změny firemní struktury a co to znamená pro globální roli, kterou jsem přijal,“ uvedl Mayer v dopise zaměstnancům.

Provozovatel platformy pro publikování krátkých videí následně v oficiálním prohlášení potvrdil jak Mayerův odchod, tak i obsah dopisu a fakt, že dočasně roli generální ředitelky zastane Vanessa Pappas. Ta do TikToku přišla v lednu 2019 - předtím byla ředitelkou Creative Insights u YouTube.

Politické problémy

„Jsme si vědomi toho, že politické otřesy v posledních několika měsících významně změnily rámec Kevinovy role a plně respektujeme jeho rozhodnutí,“ uvedl mluvčí TikToku v prohlášení pro magazín The Verge. „Děkujeme za čas strávený v naší firmě a přejeme mu hodně štěstí.“

Zakladatel a generální ředitel ByteDance Zhang Yiming uvedl, že „se rychle snažili najít řešení problémů, kterým globálně čelíme, zejména v USA a Indii“. Dodal, že Mayer se připojil právě v době, kdy firma „vstoupila do svého pravděpodobně nejnáročnějšího okamžiku“.

Kromě Spojených států má TikTok problémy také v Indii. Zde je jednou z 59 čínských aplikací zakázaných indickou vládou, která tak reagovala na probíhající potyčky na několika místech podél sporné čínsko-indické hranice. Ty vygradovaly 15. června ozbrojeným incidentem v údolí řeky Galwan, při kterém zahynulo nejméně 20 lidí.