Šéf Wayma se pustil do Tesly. Její Autopilot prý není žádná konkurence

Šéf Wayma John Krafcik se v rozhovoru pro německý Manager Magazin (paywall, via Ars Tehnica) zostra pustil do technologie Tesla Autopilot, která má automobilce Elona Muska zajistit plně autonomní řízení. Podle Krafcika je Tesla ve slepé uličce. No, a podle Muska je ve slepé uličce naopak Waymo jako příliš komplikovaný systém, který se nikdy nedočká reálné komercializace.

Oba systémy se v mnoha ohledech opravdu výrazně liší. Zatímco Tesla vsadila na počítačové vidění především pomocí běžných kamer, Waymo od počátku propaguje lidary jako nenahraditelný prvek. Ostatně, samo je dnes vyvíjí a také prodává.

Je tu ale ještě jeden podstatný rozdíl – způsob vývoje. Zatímco Waymo si před deseti lety vytyčilo za cíl vybudovat výhradně plně autonomní systém nejvyšší úrovně, který se zcela obejde bez lidského řidiče, takže doveze děti do školy a starou babičku k lékaři, Tesla svoji technologii zlepšuje postupně jako prvek asistence řízení.

Tesla Autopilot:

Tedy řízení, které zprvu pracovalo jen jako lepší tempomat, ale postupně přidávalo další a další prvky, přičemž podle Muska by už letos mohlo dosáhnout plné autonomie. Díky tomuto přístupu je o Tesle více slyšet a řidiči si mohou technologii reálně vyzkoušet. Technologii Wayma si naopak mohl vyzkoušet jen velmi úzký okruh betatesterů v několika vybraných amerických městech.

Alphabet prý zkoušel to samé co Tesla

Podle Krafcika Waymo zprvu zkoušelo stejný přístup jako Tesla, zavrhlo jej ale už v roce 2010, jako řešení, které nikdy nebude fungovat na 100 %. To znamená, že sice bude rychleji dostupné na trhu, ale vždy bude vyžadovat, aby za volantem seděl dospělý člověk s řidičským oprávněním a dohlížel na jízdu.



Waymo (Alphabet) od začátku vyvíjí autopilota 5. úrovně třeba po robotická taxi. V takovém případě nemusí mít automobil ani volant a řidiče, který dohlíží a jízdu.

Když Waymo (tehdy ještě Google, dnes samostatný startup pod křídly Alphabetu) takového pokročilého asistenta ve voze nabídlo k testování zaměstnancům, ti brzy nabyli dojmu, že je vůz bezchybný, doveze je do práce, zatímco si mohou číst knihu, a pozbyli ostražitost. Ta však přitom byla na místě, technologie totiž nemohla zajistit 100% bezpečnost. A právě proto se Waymo vrhlo do vývoje autopilota výhradně nevyšší 5. úrovně.

Teprve následující roky ukážou, která z cest je ta správná – zdali postupná evoluce z trošku lepšího tempomatu, nebo rovnou technologická revoluce, podobné mediální šarvátky obou lídrů ale jen podtrhují skutečnost, že už se připravují na situaci, kdy se z nich stanou reální komerční konkurenti na ostří nože.