AMD chystá svou největší akvizici. Za 35 miliard dolarů kupuje „konkurenční“ Xilinx

Aktualizováno 27. 10. 2020: Spekulace nelhaly, tři týdny po prvotní šuškandě AMD skutečně potvrdilo, že má zájem koupit společnost Xilinx. Za akvizici zaplatí 35 miliard dolarů, vše formou akcií. Včerejší tržní hodnota činila 28 miliard dolarů, AMD tedy zaplatí čtvrtinu navíc. Po fúzi by AMD ze 74 % vlastnili původní akcionáři a z 26 % pak akcionáři Xilinxu.

Obchod nicméně zatím schválily jen představenstva obou firem a teď jej ještě budou muset posvětit zmínění akcionáři a následně i antimonopolní úřady. Pokud vše půjde podle plánu, AMD by Xilinx pohltilo koncem roku 2021.

Organizační struktura by se nezměnila. Šéfkou AMD má zůstat Lisa Su. Prezident a výkonný ředitel Xilinxu Victor Peng spolu se dvěma dalšími manažery usednou do představenstva AMD, Peng navíc zůstane zodpovědný za byznys Xilinxu.

„Akvizice firmy Xilinx znamená další etapu v naší cestě udělat z AMD lídra v oboru HPC a partnera pro ty největší a nejdůležitější technologické společnosti na světě,“ říká Lisa Su. „Naše přední čipy FPGA, adaptivní SoC, akcelerátory a řešení SmartNIC zajistí inovace od cloudu až po koncová zařízení. Spolu s AMD zrychlíme zůst našeho byznysu v datacenterech a rozšíříme uživatelskou základnu o nové trhy,“ doplňuje Victor Peng.

Původní článek z 9. 10. 2020: Jen měsíc poté, co Nvidia oznámila akvizici Armu v hodnotě 40 miliard dolarů, má podle Wall Street Journalu k rekordnímu obchodu blízko i AMD. Firma údajně jedná o koupi společnosti Xilinx, za kterou by zaplatila až 30 miliard dolarů. Jak už to u spekulací bývá, ani jedna ze stran se ke zprávě nechtěla vyjádřit.

Specializací Xilinxu jsou programovatelná hradlová pole, tedy univerzální FPGA čipy, jejichž funkčnost/zaměření se upravuje pomocí softwaru. FPGA se dnes využívají v mobilních sítích, akceleraci videa, autonomních vozech, datacentrech nebo urychlení AI výpočtů.

Xilinx je v tomto oboru světovou jedničkou. Dle poslední analýzy Gartneru tato firma v roce 2018 utržila na prodeji hradlových polí 2,9 miliardy dolarů, což je 51 % celého trhu s FPGA. Dvojkou s 36% podílem je Intel, který do odvětví vstoupil před pěti lety akvizicí společnosti Altera v hodnotě 16,7 miliardy.

Pokud AMD akvizici skutečně oznámí, bude to jeho největší obchod v historii. Za ATI v roce 2006 zaplatila okolo 5,4 miliardy dolarů. Akvizice by ale byla pikantní i z jiného důvodu. AMD by letos mělo splatit poslední zbytky dluhu, které nasekalo v minulosti. Xilinx za 30 miliard by znamenal další zadlužení.

AMD za loňský rok utržilo 6,7 miliardy dolarů a skončilo s čistým ziskem 341 milionů. Vlastní prostředky na takový obchod nemá. Tržní hodnota AMD je okolo 100 miliard dolarů a jen těžko si lze představit, že by za Xilinx zaplatilo třetinou akcií. Pak už zbývá jen úvěr a modlení se, aby nepřišla produktová a ekonomická krize jako před deseti lety.