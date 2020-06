Šetříte na dům? Kupte si raději robopsa Spot. Boston Dynamics konečně zveřejnil cenu

Humanoidní a čtyřnohé robotické platformy od Boston Dynamics vždy vzbuzovaly respekt svými rok od roku lepšími atletickými a gymnastickými výkony a leckdo si jistě pomyslel, že jestli někdo někdy postaví základy nějakého skutečného terminátora, budou to právě oni.

A to i s ohledem na to, že Boston Dynamics dlouhodobě spolupracuje s federální obrannou agenturou DARPA a specializace na vojenské technologie byla v minulosti jedním z důvodů, proč dal od robotické laboratoře ruce pryč i Alphabet, který ji chtěl zařadit do svého portfolia.

Když se tedy Boston Dynamics loni ozval s tím, že jednoho ze svých robotů nabídne i běžné komerční sféře v sériové výrobě, zprávička prolétla prakticky všemi technickými médii. Řeč je samozřejmě o čtyřnohém robotickém psíkovi Spot, který dosahuje rychlosti vycházkové chůze (okolo 5 km/h), jeho baterie vydrží zhruba 90 minut a je prošpikovaný senzory pro autonomní prvoz.

Upoutávka na komerční verzi robota Spot:

Jelikož se jedná o robotickou platformu, a nikoliv robota s konkrétní funkcí, Boston Dynamics v tomto případě předpokládá, že si mašinu koupí laboratoř, akademické vývojové centrum nebo třeba R&D oddělení některé z velkých technologických firem a samozřejmě ne vaše babička, které se ztratil pudl Alfréd.

Připravte si dva miliony a americkou adresu

Tomu nakonec odpovídá i cena, kterou nyní výrobce konečně zveřejnil ve svém e-shopu a to u verze Explorer. Pak tu jsou ještě individuální obchodní podmínky pro velké podniky a akademickou sféru.



Spot je už k dispozici v e-shopu Boston Dynamics

Pokud jsou tedy mezi našimi čtenáři kutilové, kteří čerstvě dědili, vyhráli ve Sportce, anebo si chtějí jednoduše místo nového domku či limuzíny pořídit čtyřnohého žlutého robota, nechť si připraví nejméně 74,5 tisíc dolarů (plus daň). A také amerického příjemce, robotická platforma je totiž jako strategická technologie zatím k dispozici jen pro fyzické a právnické osoby v USA.

Ikonický robot Spot vás po přepočtu přijde nejméně na 1,8 milionů korun. Jelikož se jedná o zdaleka nejmenší mašinu z portfolia Boston Dynamics, cena humanoidních atletů skákajících přes překážky a se vzrůstem (téměř) dospělého člověka by tedy nejspíše byla astronomická.