Škrty pokračují. Amazon propustí 18 tisíc lidí, tisíců se zbaví i Salesforce

Loni započatá vlna propouštění technologických firem pokračuje. Už v listopadu se neoficiálně mluvilo o tom, že Amazon, světová jednička v oblasti e-komerce, propustí 10 tisíc lidí. Psaly o tom The New York Times a The Wall Street Journal.

Amazon je důležitým hráčem v oblasti e-knih, vytvořil hlasovou asistentku Alexu, tvoří hry a seriály a v neposlední řadě platí za největšího poskytovatele cloudové infrastruktury. Propuštění se mělo dotknout zejména divize spotřebitelských zařízení, maloobchodního prodeje a lidských zdrojů.

Teprve začátkem roku 2023 ale firma dokončila analýzu, na jejímž základě se rozhodla popustit dokonce 18 tisíc lidí. Firma to potvrdila v interním dopise, který zveřejnila. Většinou prý jde o pozice v obchodech a HR. Není jisté, kde přesně přijdou lidé o práci, ale propuštění se dotkne také Evropy. Globálně pro Amazon pracuje 1,6 milionu lidí.

Několik tisíc jich pracuje i v Česku, těch by se ale redukce dotknout neměla, tvrdí zdroj iRozhlasu. Kdo přijde o práci, se dozví do 18. ledna. Andy Jassy, ředitel podniku, se odvolává na náročné ekonomické podmínky a zmiňuje, že Amazon v posledních letech hodně nabíral. Tisíce lidí propustily také Meta nebo Twitter. Až 6 tisíc lidí během tří let propustí i výrobce počítačů HP.

V posledních dnech vyšlo najevo, že také Salesforce propustí kolem 8 tisíc lidí. Informaci přinesl Forbes. Momentálně se čeká, že k propuštění přistoupí také Google, respektive mateřská Alphabet.

