Skydio půjde více do Evropy. Chce se tu utkat s hegemonem DJI o trh s drony

Synonymem kvadrokoptéry (nejen) na starém kontinentu je už nějaký čas DJI, kterému se podobně jako u mnoha mobilních výrobců podařilo zbavit nálepky „laciné Číny“ a dnes zde prakticky ovládá celý trh s drony počínaje nižší střední třídou a konče tou nejvyšší pro filmaře a průmysl.

Čínská světelná show z dronů se změnila v noční můru. Začaly samovolně padat k zemi na dav lidí

Stojí za tím i evropská pobočka DJI situovaná v německém Frankfurtu a lidé, kteří zde dlouhé roky budovali značku, přetáhli k DJI místní státní správu včetně složek IZS, a nakonec spolupracovali i při harmonizaci nových pravidel, které se v plné síle teprve projeví, až skončí současné přechodné období.

Hegemon DJI

DJI v poslední dekádě alespoň na první pohled skutečně rozcupovalo konkurenci, která jen přihlížela, jak čínský výrobce každý rok představuje nové a nové modely. Teď se snad ale i ta konečně začíná opět rozdýchávat a chce se vrátit do hry. To je dobrá zpráva a výhledově by z toho mohl těžit především koncový zákazník.



DJI je dnes synonymem dronu pro veřejnost, státní správu i byznys, pod palcem má totiž celé portfolio počínaje cenově dostupnou řadou Mini a konče obry jako Inspire a Matrice

Skydio chce Evropu

Momentálně to platí zejména o americkém Skydiu. Ještě nedávno to byl malý startup, který stavěl na letounu se špičkovým autopilotem a počítačovým viděním. Nyní má ambice více se poohlédnout do světa včetně Evropy. K růstu v zámoří mu pomohly i obchodní spory mezi USA a Čínou, takže opuštění severoamerické bubliny je dalším logickým krokem.



Základní model Skydio 2

Skydio proto rozšiřuje svůj mezinárodní tým o nové kapacity v oboru včetně Martina Brandeburga – nového viceprezidenta pro rozvoj na zahraničních trzích, který dříve pomáhal postavit právě impérium DJI na starém kontinentu a ještě dříve věnoval dvanáct let svého života Dellu.

Trh s drony potřebuje konkurenci

Trh s drony střední a vyšší třídy potřebuje silnou konkurenci jako prase drbání, většina současných kvadrokoptér totiž povážlivě začíná připomínat jen další okopírovaný Mavic.

Skydio sice míří právě na tuto vyšší střední cenovou kategorii, v rámci rozvoje by mu ale slušel i nějaký model pro začátečníky, který by tuto značku přiblížil širší veřejnosti podobným způsobem, jak se to DJI podařilo třeba s řadou Mini.



Řada Evo 2 od Autelu

Tady by mohl výhledově zabodovat také poněkud opomíjený Autel Robotics se svojí řadou Evo a nesmíme samozřejmě zapomenout ani na Parrot – francouzskou ikonu, která sice měla kdysi našlápnuto na pozici DJI, asijskému výrobci se ji ale podařilo poměrně slušně zastínit.