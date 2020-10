Sledujte už zítra největší festival věnovaný e-commerce a technologiím, seznam speakerů je velmi lákavý

Zítra můžete zdarma načerpat cenné informace a zkušenosti z oblasti e-commerce a navázaných technologií. V úterý 20. října totiž proběhne online konference The future of e-commerce, innovations & technology, kterou pořádá E15. Konference proběhne od 10:00 do 17:00 a v průběhu dne se vystřídá řada atraktivních speakerů.

Online stream můžete zdarma sledovat na webu Onlineconference.e15.cz, kde je také podrobný časový harmonogram.

Se svými příspěvky vystoupí například Jan Řežáb, Petr Mára nebo Tomáš Braverman, ale například také řada úspěšných žen z online byznysu, jako například Libuše Šmuclerová (předsedkyně představenstva a Co-CEO vydavatelství Czech News Center), Lola Adebanji (ředitelka e-commerce v Citibank pro Evropu, Blízký východ a Afriku), Hana Součková (generální ředitelka SAP ČR) nebo také Simona Kijonková (CEO služby Zásilkovna).

Akce představí novinky jak pro oborové experty, tak pro nadšence a inovátory. K dispozici budou případové studie či souhrnné zkušenosti expertů ze současného světa e-commerce. Jedním z průvodních témat bude pochopitelně i koronavirová pandemie a jak současnou situaci řešit v online byznysu.