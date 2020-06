Socialbakers chtějí dále růst, otevírají proto v Brně nové vývojové centrum

Socialbakers je firma provozující stejnojmennou službu pro správu sociálních sítí z hlediska analytiky a marketingu. Má české kořeny, protože ji v roce 2009 založil a poté šest let vedl Jan Řežáb. Teď už funguje globálně a šéfuje jí Yuval Ben-Itzhak, ovšem sídlo a vývoj má stále v Česku a nyní zdejší zázemí ještě významně rozšíří. Otevírá nové vývojové centrum v Brně.

Po Plzni a Praze je Brno třetím působištěm Socialbakers v Česku. Zatím zde začíná jen zlehka, a to pronájmem kanceláří v coworkingovém centru Impact Hub, ale cílem je do konce roku otevřít plnohodnotnou vlastní pobočku. „V Brně máme už teď první tým, velmi rychle z něj ale chceme udělat třetí vývojové centrum, naprosto rovnocenné s těmi stávajícími v Plzni a Praze,“ odhaluje plány pro rozvoj brněnské pobočky Renata Vostrá, recruiterka Socialbakers zodpovědná za nábor do engineeringu.

Celkově firma zaměstnává přibližně 500 lidí. Přestože se chlubí významnými klienty, jako jsou Samsung, Nestlé nebo Sony, a roční obrat přesahuje 800 milionů korun, účetně končí Socialbakers zpravidla ve ztrátě. Důvodem jsou mimo jiné průběžné investice do vývoje.