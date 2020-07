Softbank zvažuje, jak naložit s Armem. Ve hře je i prodej společnosti

Armu jsou teď plné noviny. Minulý měsíc totiž superpočítač Fukagu postavený na této platformě dobyl světový žebříček TOP500. Apple ve stejné době oznámil, že do dvou let poběží všechny jeho Macy na Armu. Samotnou britskou společnost Arm, která stejnojmenné architektury či rovnou samotné čipy navrhuje, ale čekají jiné starosti.

Podle listu Wall Street Journal by totiž firma mohla změnit majitele. Arm Holdings od roku 2016 spadá pod holding Softbank. Japonská společnost za akvizici zaplatila 32 miliard dolarů, šlo o největší investici v její historii. Jenže teď prý hledá způsob, jak tento nákup zhodnotit.

Zdroje blízké WSJ tvrdí, že si Japonci najali banku Goldman Sachs, která by měla pomoci s aktivami Armu nějak naložit. Ve hře jsou částečný i plný prodej společnosti, případně též vstup na burzu. Veřejná emise akcií by Softbank mohla přinést několik miliard dolarů, které by zase mohla investovat dál či peníze využít na zpětný odkup vlastních akcií. Zástupci Softbank, Armu ani Goldman Sachs zprávu nechtěli komentovat.

Japonci již letos uskutečnili jiný velký obchod. Na jaře se zbavili amerického operátora Sprint za 26 miliard dolarů. Toho koupil Deutsche Telekom a následně sloučil s tamním T-Mobilem. Softbank tak aktuálně vlastní 24% podíl v T-Mobile US, dále mu patří 48 % Yahoo Japan, skoro 30 % Alibaby, 15 % Uberu a plně ovládá Boston Dynamics.

