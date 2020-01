Sonos žaluje Google. Chromecast, Home a další údajně vznikly jen díky jeho technologiím

V roce 2015 uvedl Google na trh druhou generaci svého multimediálního streamovacího zařízení Chromecast a jeho upravenou verzi Chromecast Audio, která je určená výhradně k přenosu zvuku.

Drobný Chromecast Audio stačilo připojit k jakékoliv hloupé bedničce nebo audiosystému a rázem se z něj stal internetový přehrávač s podporou stejnojmenného protokolu. O rok později pak Google představil svůj první chytrý reproduktor Home, kterých se během následujících 12 měsíců prodalo zhruba 14 milionů.

Google a Sonos vyvíjely chytrý reproduktor

Googlu se vstup do audiovizuálního světa podařil a zkomplikoval život Sonosu, který vyvíjel vlastní řešení. A právě Sonos nyní vytáhl do boje proti korporaci z Mountain View, podle jeho slov a rozsáhlé reportáže The New York Times totiž bylo všechno trošku jinak.



Ovládací aplikace reproduktorů Sonos

Obě firmy v roce 2013 úzce spolupracovaly na technologii, která dle Sonosu až příliš připomíná právě funkci protokolu Cast a dalších částí. Zatímco Google měl skvělé know-how internetových technologií a také svoji hudební službu Play Music, kterou v USA spustil o dva roky dříve, Sonos se pyšnil puncem prémiového výrobce stylových reproduktorů, které rozumí zvuku.

Podle svých slov proto poskytl Googlu svoji kompletní dokumentaci, návrhy elektrických obvodů, technologii párování reproduktorů v domácnosti apod. O rok později pak Sonos skutečně rozšířil podporu internetových rádií ve svých systémech i o Play Music.

Google údajně ukradl technologie Sonosu

No, a to se už dostáváme na začátek našeho článku, o další rok později totiž konečně Google představuje Chromecast Audio, který následně zhatil jakékoliv snahy Sonosu o exkluzivitu. Vedení firmy si to ale nenechalo líbit a začalo v nových produktech Googlu hledat náznaky někdejší spolupráce.



V nitru Chromecast Audio

Nyní podává na hegemona z Mountain View dvě žaloby. Zatímco jedna míří na americký federální soud v Los Angeles, druhá k Americké komisi pro mezinárodní obchod USITC. V obou případech Sonos viní Google z porušení přinejmenším pěti patentů, přičemž dle jeho slov jich mohla být dokonce i stovka, a v podstatě žádá ukončení prodeje všech dotčených zařízení.

Podle Sonosu přitom nebyl jediným viníkem Google, ale také Amazon, který implementuje podobné technologie ve svých chytrých reproduktorech Echo a dalších zařízeních s asistenční službou Alexa.

Případ je na úplném začátku, následky tedy mohou být nakonec v podstatě jakékoliv. Buď soudy a USITC obvinění smetou ze stolu a Sonos dopadne jako kdejaký patentový troll, anebo se naopak za pár let soudních tahanic dočká nějakého toho desátku z tržeb Googlu a možná i dalších hráčů.