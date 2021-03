Spekulace: Discord je na prodej, za 10 miliard dolarů by jej mohl koupit (i) Microsoft

Microsoft možná stojí na prahu další velké akvizice. Magazín GamesBeat včera přišel se zprávou, že provozovatelé Discordu hledají potenciálního zájemce o koupi, na což navázala agentura Bloomberg, podle jíž je jedním z možných adeptů právě redmondská společnost.

Odkoupení Discordu by mělo vyjít na 10 miliard dolarů či víc. Ve hře je ale také vstup na burzu, emisí akcií by provozovatelé mohli získat peníze, které by pokryly dlouhodobě ztrátový provoz.

Důvěryhodnosti zprávy ale ubírá fakt, že o prodeji Discordu se mluví už pár let, mezi zájemci měly být i společnosti Epic Games a Amazon. Kromě toho pak zahraniční média cpou Microsoftu do košíku každou herní firmu, kterou by si mohl dovolit. Takto se v minulosti šuškalo po pohlcení EA, Square Enixu nebo ještě nedávno studia Remedy.

Discord je oblíbená komunitní služba pro hráče umožňující chatovat, volat a sdílet soubory na různých tematických serverech. Za pět let získala již 140 milionů aktivních uživatelů.

Microsoft se už v minulosti podobnou akvizicí spálil, když za 8,5 miliardy koupil Skype. Ten se mu rychle rozpadl pod rukama. S nástrojem Teams ale ukazuje, že online komunikaci stále rozumí. Daří se mu také naplňovat herní závazky, PC i Xbox stále doplňuje o nové funkce či služby a Discord by mezi ně rozhodně zapadl.

Není bez zajímavosti, že v den, kdy se možné akvizici začalo spekulovat, Microsoft učinil změny i ve vlastní komunitní síti pro hráče. Magazín The Verge si totiž všiml, že z Xboxu Live se stává Xbox Network.

via Engadget