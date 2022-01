Spor Evropská komise vs. Intel žije i po 21 letech. Tribunál EU zrušil miliardovou pokutu

Po stížnostech od AMD začala Evropská komise v roce 2001 vyšetřovat Intel kvůli údajnému narušování hospodářské soutěže. O osm let později Komise dospěla k závěru, že Intel skutečně zneužíval dominantní postavení a udělila mu za to pokutu 1,06 miliardy eur, do té doby nejvyšší, kterou uložila jedné firmě. Píše se rok 2022 a spor ještě pořád není u konce.

Intel se tehdy proti rozhodnutí odvolal, ale Tribunál v roce 2014 potvrdil verdikt Komise s tím, že pokuta byla ještě mírná. Činila jen zhruba 4 % ročních tržeb firmy, udělit se dalo až 10 %. Intel ale proti tomu podal rozklad k nejvyšší instanci. Soudní dvůr EU jeho námitku v roce 2017 přijal a nařídil Tribunálu, aby situaci znovu přezkoumal. Tak se stalo a Tribunál tento týden častečně zrušil původní rozhodnutí Komise z roku 2009.

O co ve sporu jde? AMD si na Intel stěžovalo, že konkurent platil výrobcům počítačů – Dellu, Lenovu, HP a NECu – za to, že budou svá zařízení dodávat na trh výhradně nebo ve většinovém množství s procesory Intelu. Za exkluzivní prodej počítačů s jeho procesory pak platil také Media Saturn Holdingu, významnému německému distributorovi.

Komise takové „slevy“ z pozice dominantních hráčů nemá ráda, protože zpravidla vedou k dalšímu vytěsňování menších konkurentů z trhu, neboť nemohou cenově konkurovat. Později kvůli nim udělila také rekordní pokutu pro Google.

Intel ale v odvolání tvrdil, že vyšetřování nebylo důkladné a pominulo některé skutečnosti. To v aktuálním verdiktu tvrdí i Tribunál. Komise podle něj nedokázala „právně dostačujícím“ způsobem potvrdit, že slevy Intelu skutečně měl negativní vliv na hospodářskou soutěž, tedy že ublížily AMD. Komise prý rovněž nepřesně uvedla, kdy Intel partnerům poskytoval slevy a jaká byla jejich skutečná výše. Tribunál vyjmenoval celkem pět bodů, podle nichž je analýza Komise neúplná a nelze na jejich základě Intel pokutovat.

Pro Intel to zatím neznamená vítězství. Komise nebo Intel se mohou proti rozhodnutí Tribunálu v následujících dvou měsících a deseti dnech znovu odvolat, čímž by se spor zase mohl o pár let natáhnout.