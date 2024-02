Spotify chce miliardu posluchačů. Už je skoro na dvou třetinách plánu

Největší streamovací hudební služba ukončila poslední čtvrtletí tržbami ve výši 3,7 miliardy eur, čím si meziročně polepšila o 16 %. Opět ale spadla do provozní ztráty, která od září do prosince činila 75 milionů eur. Spotify však tvrdí, že je na dobré cestě a nebýt jednorázových výdajů, skončila by 68 milionů v plusu.

Roste také uživatelská základna. Spotify si stanovilo, že do roku 2030 chce mít miliardu posluchačů. Během vánočního kvartálu mělo již 602 milionů aktivních uživatelů, o 23 % více než loni. A o milion firma překročila vlastní predikci stanovenou na konci třetího čtvrtletí. Počet předplatitelů stoupl o 15 % na 236 milionů, i zde je Spotify o milion nad plánem.

Z finančních výsledků vyplývá, že ač je předplatitelů skoro o polovinu méně, Spotify z nich má šestkrát více peněz. Příjmy z prémiových účtů činily 3,2 miliardy eur, z reklamy jen 500 milionů. Převedeno na uživatele, z jednoho předplatitele má Spotify v průměru 4,47 eura měsíčně, z „neplatičů“ pak 0,44 eura. Tedy desetkrát méně.

Nejnovějším lákadlem k placeným účtům jsou audioknihy. Za první rok provozu jich do katalogu přibylo přes 200 000 tisíc, zatím jsou ale dostupné jen v angličtině a jen v USA, Kanadě a Británii. Na konci roku bylo Spotify už druhým největším distributorem audioknih na světě, větší je jen Audible patřící Amazonu.