Spotify poslouchá 356 milionů uživatelů, platí ale méně než polovina z nich

Spotify zakončilo první čtvrtletí tržbami ve výši 2,15 miliardy eur, což je o 15 % více než před rokem. Provozní zisk činil 14 milionů eur, loni touto dobou švédská společnost prodělala 17 milionů.

Bylo to teprve potřetí během 15 let od založení, co Spotify zakončilo čtvrtletí v černých číslech. V plusu hospodařilo ještě v třetím čtvrtletí 2019 (54 milionů) a čtvrtém čtvrtletí 2018 (94 milionů). Vydělávání ale nepotrvá dlouho. Finanční ředitel Paul Vogel očekává, že už nadcházejí čtvrtletí firma zakončí ztrátou ve výši 54 až 154 milionů a za celý rok prodělá 150 až 250 milionů.

Celková uživatelská základna Spotify vyrostla o 24 %. Streamovací službu každý měsíc poslouchá 356 milionů lidí, z toho 158 milionů je předplatitelů, 208 milionů využívá bezplatný tarif s omezenými funkcemi, kvalitou a doplněný o reklamu.

Zrovna tento týden Spotify zdražil vybrané tarify v USA, Británii, Brazílii a na několika evropských trzích, avšak českých peněženek se to zatím nedotklo. A to přitom u nás bývá streamovaná hudba levnější než na západě.

Spotify má v katalogu přes 70 milionů písniček, do budoucna chce ale růst také díky podcastům. V nabídce již má přes 2,6 milionu audio pořadů. Světově nejúspěšnější zůstává Joe Rogan Experience, velký zájem byl také o Renegades: Born in the USA, v němž vystupují Barack Obama a Bruce Springsteen.

Předevčírem firma odhalila nové nástroje pro autory podcastů. Ti budou moci své vybrané pořady schovat za zvláštní předplatné nezávislé na běžných tarifech Spotify. Momentálně pracuje s 12 amerických tvůrci, platformu chce brzy dostat do celého světa. Tahákem pro autory má být fakt, že první dva roky získají celou částku, od roku 2023 si Spotify ponechá 5% provizi. Předplatná mají stát 3, 5 a 8 dolarů.