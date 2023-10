Spotify poslouchá 574 milionů lidí. Vrátilo se do černých čísel, ale obří zisky to nejsou

Obrázek na pozadí: For The Record

Spotify se ve finančních výsledcích za třetí čtvrtletí roku 2023 pochlubilo, že jej používá už 574 milionů lidí každý měsíc. Meziročně počet o 26 % narostl. Realita předběhla předpoklad o dva miliony lidí, akcionářstvo v tomto ohledu může být spokojené. Z hlediska financí jsou ovšem klíčoví předplatitelé a předplatitelky.

Jejich počet meziročně narostl o 16 %, bylo jich 226 milionů. I v tomto ohledu Spotify očekávalo o dva miliony méně. Příjmy rovněž porazily dříve nastavená očekávání, když vzrostly o 11 % na téměř 3,4 miliardy eur. Dobré zprávy nekončí.

Švédská hudební služba hlásí návrat do černých čísel. Spotify ve třetím čtvrtletí skončilo v provozním zisku ve výši 32 milionů eur. Ztráty v prvním a druhém čtvrtletí činily 228 a 247 milionů eur. Spotify se tedy i po letech provozu pohybuje kolem hranice ztráty a většinou ji překročí.



Spotify se přiblížilo hranici 600 milionů uživatelů a uživatelek

Tentokrát ji těsně minulo a minout by ji mělo i v posledním čtvrtletí. Příjmy neustále rostou, ale náklady na provoz zrovna tak. Spotify se s finanční situací rozhodlo vypořádat právě snížením rozpočtu na marketing i personál. Provozní náklady meziročně klesly o 13 %.

Na výzkumu a vývoji nicméně nešetřilo. Akcie po oznámení finančních výsledků vyrostly na zhruba 170 dolarů za kus. Z reklam Spotify získalo 447 milionů eur (16% meziroční růst), z předplatných však 2,9 miliardy eur (10% meziroční růst).



Spotify prezentuje své výsledky v honbě za tím, aby bylo jedničkou v audiu

Spotify funguje už 15 let. Kromě hudby šlape do podcastů a nejnověji do audioknih. Pomocí AI chce podcasty „překládat“ do jiných jazyků. Letos zdražilo i v Česku. V posledním čtvrtletí by službu mělo používat přes 600 milionů lidí.

Zdroje: For The Record | Spotify Q3 2023 Update