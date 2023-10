Spotřeba dat dále roste. Češi loni prosurfovali v průměru 294 GB měsíčně

Po roce přišla další zpráva ČTÚ o vývoji telekomunikačního trhu. Úřad zveřejnil spoustu statistik týkající se mobilních i pevných služeb, na Živě se se budeme věnovat těm druhým. Z nich mj. vyplývá, že loni to bylo poprvé, co počet aktivních internetových přípojek překročil hranici čtyř milionů.

Přes milion se dostaly xDSL sítě a Wi-Fi či obecně bezdrátové sítě provozované v nelicencovaných pásmech. Rychle se této hranici blíží optika. Kabelovka, FWA (bezdráty v licencovaných pásmech) a fixní LTE/5G naopak spíš stagnují. Téměř dvakrát tolik ale meziročně vyrostly „jiné“ typy internetových přípojek. Z tisíce na zhruba desetinásobek se totiž zvětšil počet lidí se satelitním internetem, pravděpodobně díky rozmachu Starlinku.

Technologie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 xDSL 875 895 888 220 918 425 955 904 989 649 1 003 904 Wi-Fi 1 084 785 1 087 517 1 092 392 1 091 607 1 117 172 1 114 605 kabelovka 589 240 596 710 605 510 613 947 624 918 612 970 optika (FTTH/B) 569 651 622 346 664 309 721 333 740 024 808 858 FWA 14 165 17 157 22 671 10 899 12 397 10 922 fixní LTE 227 131 358 209 422 651 439 677 452 088 452 477 jiné 11 869 10 885 12 035 12 059 12 598 21 526 celkem 3 372 736 3 581 044 3 737 993 3 845 426 3 948 846 4 025 262

Podle zdrojů ČTÚ je na třech procentech aktivních přípojek využívaná (placená) rychlost stahování do 10 Mb/s. Do 30 Mb/s používá 23 % domácností a firem. Shodně po 36 % pak jsou rychlosti do 100 Mb/s a 1 Gb/s. Vyvolených s rychlejšími přípojkami jsou dvě procenta, v absolutních číslech necelých sto tisíc.

< 10 Mbit/s ≥ 10 Mbit/s < 30 Mbit/s ≥ 30 Mbit/s < 100 Mbit/s ≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s ≥ 1 Gbit/s fixní LTE 64 526 253 257 102 683 32 011 0 Wi-Fi 39 855 323 561 616 370 133 503 1 316 FWA 118 4 554 4 517 1 717 16 xDSL 24 207 267 514 456 103 255 739 341 optika (FTTH/B) 3 445 44 290 183 840 508 784 68 499 kabelovka 491 10 944 84 019 490 867 26 646 celkem 132 642 904 123 1 447 532 1 422 621 96 818

Nadále pokračuje konsolidace trhu a ubývá aktivních poskytovatelů pevného připojení ať už z důvodu fúzí, nebo naopak krachů. Ještě před šesti lety u nás bylo 1851 evidovaných poskytovatelů, předloni 1723 a loni už „jen“ 1688. Úřad také sestavil žebříček 20 největších, avšak bez uvedeného počtu přípojek.

O2 Vodafone T-Mobile Nej.cz Starnet Poda Nordic Telecom Tlapnet Internext 2000 Dragon Internet United Networks SE Jon.cz Edera Group M-Soft CC Internet Grape SC Pe3ny Net WIA Infos Art ÚVT Internet

Zato však stále roste datový objem. Loni přes pevný internet proteklo 14 exabajtů dat, jinak též 294 GB za měsíc na jednu aktivní přípojku. Ještě v roce 2019 to bylo 158 GB, v covidových letech 2020 a 2021 pak 234 a 281 GB.