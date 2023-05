Stát chce dát přes půl miliardy na výrobu čipů v Rožnově. Ve hře je ještě násobně více

Výroba čipů americké společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm by se mohla dočkat první fáze rozšíření. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo investiční pobídku ve výši přes půl miliardy korun, kterou by Onsemi mohla získat na výrobu polovodičových desek karbidu křemíku s epitaxní vrstvou. Čipy na této bázi jsou vhodné zejména do elektrických automobilů. Pobídku ještě musí schválit vláda.

Onsemi chce do rožnovské expanze ze začátku vložit 2,424 miliardy korun. Výše veřejné podpory navrhovaná ministerstvem průmyslu činí 22,53 procenta způsobilých výdajů, tedy přes 546 milionů korun. Stát nabízí slevu na dani z příjmu a hmotnou podporu. Onsemi chce celou částku investovat do strojních zařízení nutných pro výrobu.

Morava se spojila s největšími čipovými hráči. Je to potenciál jako s autolandem, říká Hlavenka

„Aktuálně vyrábíme leštěné desky a epitaxe je další fáze výroby. Její zavedení by bylo technologicky velmi vyspělé,“ popsal E15 manažer výzkumu a vývoje v Onsemi Michal Lorenc.

Navrhovaná státní pobídka nemusí být poslední. Jak E15 informovala, Onsemi chce v Rožnově investovat násobně vyšší sumu. Na Valašsko chce přinést kompletní řetězec výroby čipů na bázi karbidu křemíku a investovat dvě miliardy dolarů, zhruba 44 miliard korun. Podmínkou je dvacetiprocentní státní pobídka. „O této podpoře se teprve bude jednat,“ řekl mluvčí ministerstva průmyslu Vojtěch Srnka.

„Proces posuzování této investiční pobídky je teprve na počátku, proto je v tuto chvíli předčasné hovořit o její konkrétní podobě a výši, nicméně podle doposud dostupných informací se ministerstvo financí přiklání ke kladnému stanovisku, konečné slovo však bude mít vláda,“ přiblížil mluví rezortu financí Filip Běhal.

„Ministerstvo financí obecně rozhodně podporuje investiční akce, které spadají do odvětví tzv. high-tech technologií dle klasifikace Eurostat, a lze předpokládat, že uvedená investice firmy Onsemi by mohla toto kritérium splňovat,“ doplnil Běhal.

Onsemi u nás za posledních deset let investovala kolem 400 milionů dolarů. Loni se v Rožnově investovaly téměř čtyři miliardy korun, letos to bude kolem sedmi miliard.

Společnost v poslední době investuje zejména do karbidu křemíku. Produkce polovodičů na této bázi začíná růstem krystalů v Hudsonu v USA a pokračuje výrobou leštěných a epitaxních desek v Rožnově. Zakončena je výrobou samotných čipů v Koreji. „Naše ambice je tento řetězec dostat do Rožnova celý,“ nastínil ředitel výroby Onsemi Aleš Cáb. „Pokud bychom tuto investici společně s gigafactory do Česka získali, měli bychom něco, co dodává klíčové části pro automobilky po celém světě.“