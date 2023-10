T-Mobile zrychluje internet. V Olomouci nabízí optiku s 8 Gb/s v obou směrech

T-Mobile od včerejška nabízí na vybraných olomouckých adresách nový internetový tarif Fiber 8000 lákající na symetrickou rychlost 8 Gb/s. Optika běžící na technologii XGS-PON má extrémní cenu i podmínky.

Připojení stojí 3999 Kč měsíčně (není to překlep) a operátor jej poskytuje v pilotním testu, který však může kdykoliv ukončit a na který nelze naskočit ze standardních tarifů s nižší rychlostí. Je třeba jej sjednat jako novou službu.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že v současné době není mnoho zákazníků, kteří by plný potenciál prakticky využili, ale to nás nemůže brzdit v inovacích. Každodenní datové potřeby se rok od roku dramaticky zvyšují a my chceme být po všech stránkách připraveni uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů,“ říká Michal Podlucký, manažer segmentu pro optický internet v T-Mobilu.

V Česku již operátoři „běžně“ nabízejí 2Gb/s přípojky, regionální poskytovatelé se už ale nebojí ani vyšších rychlostí. Například mělnický TrioNet má linku o rychlosti 5/2 Gb/s za 650 Kč měsíčně, individuálně lze dohodnout i dvojnásobné rychlosti. Mostecký Softex standardně poskytuje jen gigabit, ale lze u něj domluvit symetrických 10 Gb/s.