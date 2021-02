Také Nissan odmítl spolupráci s Applem, elektromobily pro něj vyrábět nebude

Apple se stále snaží někoho, kdo pro něj bude vyrábět chystaný elektromobil. Stejně jako u mobilních zařízení, Apple chce být v pozici designéra hardwaru a softwaru, zatímco samotná koncová výroba už bude na externí firmě. V případě elektroniky je to například tovární obr Foxconn.

Naděje na Apple Car ochladly. Apple sice jednal s automobilkami Hyundai a Kia, ale nic z toho nebylo

Jak to ale vypadá, Apple to rozhodně nemá jednoduché a současné automobilky se do takové spolupráce příliš nehrnou. Apple zatím zastavil jednání s Kia a Hyundai a nepochodil ani u Nissanu.

Podle informací webu Financial Times měl Nissan jasnou podmínku spolupráce – chce si na autech nechat vlastní značku. Podle neoficiálního vyjádření se Nissan nechce stát pouhým dodavatelem hardwaru a stát se tak vlastně Foxconnem pro auta Applu.

Šéf operativy Nissanu se k situaci vyjádřil ve stylu, že partnerství s Applem je možné, ale pouze ve smyslu toho, že si Nissan integruje do vlastních aut služby a systémy Applu.

Apple zdvojnásobil počet najetých kilometrů s vlastní autonomní technologií u testovacích aut

Elon Musk se v minulosti vyjádřil, že designovat auto a vyrobit pár prototypů je jednoduché a rychlé, ale rozjet hromadnou výrobu, je tisíckrát těžší. Lze tedy očekávat, že se do tohoto kroku nezkušený Apple nejspíše nepustí a bude stále hledat řešení v podobě externího zkušeného výrobního partnera. Času má zatím poměrně dost, protože s první elektromobily od Applu se počítá až kolem roku 2025, byť se spekulace a časové odhady různí.

Apple by mohl ale problém s nedostatkem pozitivních reakcí vyřešit poměrně snadno – vezme trochu peněz z obřího balíku peněz v hotovosti, co má k dispozici, a zkrátka si nějakou automobilku koupí. Například zmíněný Nissan Motor má aktuální tržní kapitalizaci pouze 23 miliard dolarů, což by Apple mohl hravě zaplatit ze svých volných prostředků.