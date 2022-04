Taxíky Uber a Lyft razantně zvýšily ceny po střelbě v newyorském metru. Zákazníci dostanou peníze zpět

V úterý 12. dubna došlo během ranní špičky v brooklynské čtvrti Sunset Park k incidentu, kdy neznámý muž, který měl na sobě plynovou masku a stavební vestu, začal střílet ve vagónu metra. Zasáhl 10 cestujících a pět z nich těžce zranil.

Následné několikahodinové zastavení provozu podzemní dráhy znamenalo zvýšení poptávky po náhradní dopravě včetně taxíků. Některé přepravní služby, jako například Uber a Lyft, reagovaly na zvýšený počet požadavků razantním zdražením.

Peníze vrátíme, slibují provozovatelé

Mnozí zákazníci se o zkušenosti s vysokými cenami následně podělili na sociálních sítích. Dle příspěvků zaplatili za opuštění čtvrti, kde došlo ke střelbě, až 85 dolarů, tedy v přepočtu bezmála 1900 korun. Ukázala se tak slabina systému, který nastavuje ceny podle aktuální situace – tedy zejména nabídky dostupných řidičů a poptávky ze strany zákazníků.

„Soucítíme s oběťmi ranní střelby v Sunset Parku,“ řekl webu Engadget mluvčí Uberu Josh Gold. „V návaznosti na tento incident Uber zrušil v okolí příplatky a zastropoval ceny v celém městě,“ Podobně jednal i konkurenční Lyft, který stopnul automatické navýšení cen v postižené oblasti.

„Aktivně monitorujeme situaci v Sunset Parku a v současnosti jsme pozastavili ceny Prime Time pro cestující, kteří se nacházejí v této lokalitě,“ uvedla pro The New York Post mluvčí Lyftu Katie Kim. „Pracujeme na úpravě jízdného pro některé cestující, kteří zaplatili ceny Prime Time, když nastala tato situace.“

Ani jedna ze společností nechtěla sdělit, jak dlouho hodlá ponechat příplatky vypnuté. Obě však uvedly, že budou zákazníkům určitým způsobem vracet peníze. „Pokud někdo na naší platformě během této mimořádné situace zaznamenal neúmyslné navýšení sazeb, budeme pracovat na tom, aby mu byly peníze vráceny,“ slíbil Gold. Také Lyft pracuje na úpravě cen jízdného pro cestující, kteří v té době zaplatili zvýšené ceny.

Nebyla to snaha vydělat na tragédii

Nárazové zvýšení cen pochopitelně nebylo vedeno snahou vydělat na tragické události. Jde o neodmyslitelné nebezpečí či nedostatek automatizovaných systémů, které nejsou schopné zohlednit kontext lokálního zvýšení poptávky.

Přesto to není zdaleka první případ, kdy se společnostem poskytujícím osobní přepravu stalo něco podobného. V roce 2016 došlo k prudkému nárůstu cen po výbuchu bomby v manhattanské čtvrti Chelsea, při němž byly zraněny desítky lidí; v australském Sydney během šestnáctihodinové krize s rukojmími v roce 2014; v Londýně poté, co v roce 2017 úmyslně najelo vozidlo do davu chodců, a v roce 2020 poté, co bylo v centru Seattlu postřeleno osm lidí.

Uber se v roce 2017 stal terčem kampaně #DeleteUber poté, co se zvýšil ceny v době, kdy taxikáři přestali vyzvedávat cestující z mezinárodního letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku na protest proti příkazu tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa zakazující přijímání uprchlíků a přistěhovalců z muslimských zemí. Kritici si postup Uberu vyložili tak, že hodlá na protestu taxikářů vydělat.