Tesco spouští Online Club. Předplatné vás zbaví poplatků za dopravu a přinese další bonusy

Podobně jako konkurenční Rohlík zavádí Tesco u online nákupů věrnostní členství, které přinese několik výhod. Jmenuje se Online Club a stojí 499 Kč na tři měsíce, případně 899 Kč na šest měsíců. Co za to kupující získají?

Tesco slibuje nulové poplatky za dopravu domů či za vyzvednutí na prodejně. To se ale týká jen objednávek nad 700 Kč, u menších si bude účtovat manipulační poplatek 80 Kč. Doručení u Tesca běžně stojí od 69 do 120 Kč, takže kdo by udělal jeden větší nákup týdně, tomu se členství vyplatí.

Noví členové navíc získají slevový kupón (výši Tesco neuvádí) a po dobu prvních třech měsíců pak i dvojnásobek Clubcard bodů, které se dají rovněž směnit za slevy na další nákup. Posledním bonusem je možnost nastavit si datum doručení až na čtyři týdny dopředu místo standardních dvou.

Tesco doručuje čerstvé potraviny na více míst než Rohlík, Košík nebo Koloniál, protože pokrývá spádové oblasti v okolí kamenných hypermarketů. V nabídce má přes 17 tisíc položek.