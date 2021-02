Tesla nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů a plánuje přijímat kryptoměny. Bitcoin vyletěl k 44 tisícům dolarů

Tohle je velká a pozitivní zpráva pro největší kryptoměnu bitcoin. Tesla ve výroční zprávě poskytnuté americké komisi pro cenné papíry (SEC) uvedla nákup bitcoinu v hodnotě 1,5 miliardy amerických dolarů.

To je obrovská částka, obzvlášť v kontextu velikosti kryptoměnového trhu. V době psaní článku by šlo téměř o 0,2 % tržní kapitalizace bitcoinu a více než 0,1% tržní kapitalizace všech kryptoměn. Firma nákup bitcoinu vysvětlila novou finanční strategií pro rok 2021, do které zařadila nákup digitálních aktiv. Plánuje je nakupovat pro krátkodobé držení, ale údajně i dlouhodobě.

Kromě nákupu Tesla v blízké budoucnosti počítá i s akceptací kryptoměn. Často známé vtípky nákupů Tesly za bitcoin se tak zřejmě brzy mohou stát realitou.

První nápověda, že Elon Musk měl něco v plánu, přišla už na konci ledna, když si svůj twitterový účet přidal do popisku pod jméno #bitcoin. Po tomto kroku cena bitcoinu během pár hodin skokově vzrostla o 20 %. Později se ale celý pohyb smazal – stejně jako Elon svůj popisek z Twitteru. O pár dní později o bitcoinu debatoval na nové sociální síti Clubhouse, kde zmínil, že je jeho velkým podporovatelem, ač ho mrzí, že nenakoupil již před osmi lety.

Bitcoin na prohlášení Tesly o nákupu samozřejmě reaguje i dnes a cena již dosáhla nového historického maxima.

Via: Coindesk