The Boring Company: Tunely pod městy budou fungovat. Řekneme vám proč

Elon Musk na konci minulého roku na Twitteru oznámil, že se pouští do dalšího „hobby“ projektu v podobě společnosti The Boring Company. Chce udělat revoluci a postavit tunely v místech, kde je hustá zástavba a automobilový provoz je už v současnosti velmi problémový.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Muskova představa o tunelech pod městy vyvolala mnoho otázek, na které se společnost rozhodla odpovědět na svém webu. Odhaluje další podrobnosti o tom, co lze od nového způsoby přepravy čekat. A proč to podle The Boring Company bude fungovat.

Lepší než létající auta

Trojrozměrná doprava pomocí tunelů pod zemí má řadu výhod. The Boring Company zveřejnila hned několik bodů, proč je tato forma dopravy lepší než třeba i vědeckofantastická představa v podobě létajících aut. Oproti nim nejsou tunely ovlivněné počasím a poskytují tak stabilní prostředí. To je dobré pro bezpečnost, výdrž materiálů a další aspekty.

Tunely jsou pod zemí, jsou neviditelné a doprava neslyšitelná pro obyvatele, kteří se pohybuje nad zemí. Problém není ani s hlukem při ražbě tunelu, protože dle informací už v hloubce přibližně kolem devíti metrů není možné na povrchu nic detekovat.

Systém tunelů může být víceúrovňový, takže se stále může zvyšovat kapacita, pokud to bude potřeba. Samotné trasy tunelů jsou navíc takřka neomezené a nedochází tak k problémům s případnou dostupností pozemků a míst. Stejně tak neomezují prostor lidí na povrchu jako silnice a další běžné dopravní struktury.

Tunely se razí pomalu a složitě. Jsou drahé

The Boring Company také upozorňuje na to, že se v segmentu ražby tunelů za posledních padesát let událo jen minimum inovací, protože zkrátka v této oblasti nevznikají žádné „startupy“. Chybí snaha něco výrazněji zlepšovat. To je hlavní důvod, proč je dnes stavba tunelů velmi drahá, pomalá a málo se používá.

Dnes se cena za jednu míli tunelu může pohybovat i kolem jedné miliardy dolarů. The Boring Company chce cenu snížit minimálně desetinásobně. Základem jsou menší tunely s průměrem 8,5 metrů nebo 4,3 metrů.

Další zlepšení přijde s rychlostí ražení. Zatímco v současnosti se 50 % času razí a 50 % staví samotná konstrukce tunelu, The Boring Company chce razit a stavět bez zastavení, což je mnohem efektivnější. Používaný razicí a stavební stroj by navíc měl fungovat na elektřinu místo spalovacího motoru a místo několika lidských operátorů používat automatický systém. Pokročilejší chlazení by mělo zajistit vyšší výkon stroje; až na trojnásobek běžných hodnot.

K nižší ceně přispěje i zpracování vykopaného materiálu přímo na místě. Standardně se všechno musí odvážet, The Boring Company ho chce alespoň částečně zpracovat pro stavbu samotného tunelu.

Elon Musk nedávno zveřejnil fotografii první části tunelu pod Los Angeles:

Pro auta, lidi i Hyperloop

The Boring Company počítá se třemi druhy využití těchto tunelů. Tunel s uzavřeným systémem bez vzduchu, bude sloužit pro Hyperloop, ve kterém se kapsle s lidmi bude moci pohybovat rychlostí kolem tisíce kilometrů za hodinu.

Standardní varianta tunelu bude určena pro automobily a lidi. Auta ale nebudou jezdit sama, ale na autonomních plošinách. Ty budou používat pro pohon elektromotor a budou automaticky řízená pro rychlý a efektivní provoz. Rychlosti v tomto případě budou kolem 200 km/h. A to bude při přepravě v rámci velkých měst velmi rychlé.

Tyto plošiny budou univerzální, pojmou tedy auta, lidi nebo náklad. Lze tak počítat s tím, že některé plošiny budou mít speciální konstrukce pro tyto případy nebo budou kombinované s kompatibilními dopravními prostředky v podobě zmenšených autobusů či dodávek.

Zemětřesení se netřeba bát

V detailech se také objevila zmínka o zemětřesení, které mnoho lidí vidí u tunelů jako značně rizikovou záležitost. Dle The Boring Company je ale opak pravdou a tunely jsou naopak při zemětřesení bezpečnějším místem, než povrch země.

Dokážou se totiž přizpůsobit pohybům země. Jako příklad se uvádí několik historických zemětřesení, které s tunely neudělaly vůbec nic; naopak se při něm používaly pro záchranu zkázy, která nastala na povrchu.