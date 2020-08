Tim Cook se stal dolarovým miliardářem. Pomohl mu k tomu růst akcií Applu

Prestižní skupina dolarových miliardářů se tento týden rozrostla o dalšího člena. Nově do ní patří i šéf Applu Tim Cook, jehož jmění se přehouplo přes hranici 22 miliard korun, tedy právě miliardu dolarů. Může zato dlouhodobý růst akcí Applu, které jen za minulý týden vyrostly o pět procent, informuje agentura Bloomberg.

Hodnota celého podniku rovněž vyrostla, aktuálně se pohybuje u hranice dvou bilionů dolarů. Apple se tím řadí mezi největší firmy na světě podle tržní kapitalizace, aktuálně se o první pozici přetahuje se saudsko-arabským ropným gigantem Saudi Aramco. Přitom v době, kdy zemřel zakladatel Applu Steve Jobs, měla firma hodnotu „pouze“ 350 miliard dolarů.

Cookovi se jeho jmění podařilo nasbírat, aniž by stál u vzniku společnosti. To jej odlišuje od šéfa Facebooku Marka Zuckerberga a ředitele Amazonu Jeffa Bezose, v podnikatelském světě ale nejde o nic výjimečného. Největší množství akcií Cook nasbíral, když stanul v čele společnosti, obecně ovšem lze říct, že jich až tolik nevlastní, což je důvod, proč se do miliardářské pozice dostával devět let.

Apple nikdy z řad svých zaměstnanců nevyprodukoval příliš velké množství miliardářů. Akcie distribuuje mezi širší skupinu investorů, takže ve firmě není jeden mocný hlas, který by měl stejnou rozhodovací pozici jako zmínění Zuckerberg s Bezosem. Jak ale Cook v roce 2015 zmínil, být „superboháčem“ není jeho hlavní motivací. Většinu svého majitelku chce rozdat, na charitu již věnoval akcie Applu v hodnotě milionů dolarů. Pokud těchto darů bylo více, Bloomberg upozorňuje, že reálně může být jmění Cooka menší.