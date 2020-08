Tlak na Huawei sílí. Kvůli sankcím ruší výrobu vlastních čipů. Pomoc nabízí Qualcomm

Oprátka utažená kolem Huaweie se zužuje. Čínská společnost nemůže bez souhlasu USA nakupovat americký software ani hardware. Od letoška navíc mají zákaz s Huaweiem spolupracovat i neamerické společnosti, které však využívají americké technologie.

Pro Huawei a její dceřinku HiSilicon to znamená, že si nemůže vyvíjet vlastní nové čipsety, protože v nich používá procesorová a grafická jádra navržená Armem. To je sice britská firma, ale s vývojovým střediska v USA, kde řada technologií fakticky vznikla.

A i kdyby Huawei vlastní čipsety vyvinul, nebude je mít kde vyrobit. Doposud totiž využíval polovodičové továrny tchajwanské TSMC. Ta ale kvůli zákazu přijala poslední objednávky letos v květnu a od 15. září již s Huaweiem nebude spolupracovat.

Číňané by teoreticky mohli využít fabriky Samsungu, ale i u nich je otázkou, nakolik v továrnách využívají amerického vybavení. „Bezpečná“ výroba by mohla proběhnout v čínské SMIC, jenže ta je technologicky mnoho let pozadu a špičkové čipsety Kirin by produkovat nedokázala.

Že je situace vážná, potvrdil minulý týden šéf spotřebitelské divize Huaweie Richard Yu. Ten řekl, že kvůli americkému tlaku se výroba Kirinů opravdu zastavila a letošní generace může být ta poslední. Výkonný Kirin 1020, který se objeví v chystaném telefonu Mate 40 Pro, ještě vznikne. Zatím však nevíme, jak se firma stačila předzásobit. Stejný čip totiž vždy používá i nadcházejí model řady P, v budoucnu tedy Huawei P50 Pro.

Záchranné lano od Qualcommu?

Co pro Huawei zbývá? Může odebírat čipy od jiných společností. V současnosti se již u nižších řad mobilů spoléhá na tchajwanský MediaTek. Do hry by ale rád vstoupil také americký Qualcomm. Ten podle Bloombergu žádá ministerstvo obchodu o výjimku, která by mu dovolila prodávat Snapdragony.

Argumentuje tím, že pokud Huawei nenakoupí v USA, najde si partnera jinde. Ministerstvo už navíc dříve udělilo výjimku pro AMD a Intel, které rovněž mohou dodávat čipy pro počítače značek Huawei a Honor.

Jak to dopadne, zatím nikdo neví. Jisté je však to, že Huawei bude jen velmi těžce udržovat trůn pro největšího výrobce chytrých telefonů. Na něj firma dle analýzy IDC usedla ve druhém čtvrtletí, kdy zažila ohromný růst v Číně, zatímco zbytek výrobců se trápil v koronavirové krizi. Poté, co před osmi lety padla Nokia, se na prvním místě střídaly jen společnosti Samsung a Apple.

Výjimku pro obchodování mimochodem získal také Microsoft, díky němuž může Huawei na počítače předinstalovat Windows. Zato Google s Číňany spolupracovat nemůže, takže na telefonech a tabletech s Androidem nemohou být jeho služby a aplikace.