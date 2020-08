Toshiba definitivně končí s počítači. Zbytek podílu prodala Sharpu

Toshiba v minulosti patřila mezi významné hráče v oblasti počítačů a notebooků, první notebook s označením DynaBook představila už v roce 1989. V polovině roku 2018 se ale Toshiba zbavila 80,1 % akcií v dceřiné společnosti Toshiba Client Solutions Co., Ltd, která tento segment zastřešovala.

Zájemcem byl tehdy Sharp Corporation, který byznys převzal a přejmenoval na Dynabook Inc. A kdo vlastní Sharp? Známý výrobce Foxconn (Tchaj-wan). Toshiba do této doby tak stále vlastnila 19,9% podíl, ale to se teď mění a Toshiba prodala i tento zbytek akcií Sharpu. Společnost i značka Dynabook tak je teď celá v držení Sharpu a Toshiba už definitivně skončila s počítačovým trhem.

Japonská společnost Dynabook Inc. v roce 2019 dosáhl obratu přes 1,5 miliardy dolarů a dle posledních informací má po celém světě kolem 2 680 zaměstnanců.