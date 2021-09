Toyota chce v elektromobilech hrát první ligu. Investuje 13,6 miliardy dolarů do vývoje baterií

Baterie je klíčovou a také nejdražší součástí elektromobilu. Je tedy extrémně důležité, aby se automobilky snažily co nejrychleji inovovat bateriové technologie, což sníží celkovou cenu elektromobilu (a zároveň umožní delší dojezd, případně vylepší i další kvality).

Toyota pracuje na inovativní baterii pro elektromobily. Chce ji představit už příští rok

Toyota historicky měla mírný náskok v oblasti hybridů s elektrickým pohonem, ale pak jako by si částečně nechala ujet vlak a konkurenční automobilky poodskočily. Teď hodlají Japonci napravit škody a oznámili investici, která ji má vrátit do předních linií.

Toyota Motor Corp. do konce roku 2030 investuje 13,6 miliardy dolarů do vývoje i výroby baterií pro budoucí elektromobily i hybridy s elektrickým pohonem. Do roku 2025 se postaví 10 nových výrobních linek pro baterie a dalších deset do zmíněného roku 2030. Cílem je především snížit výrobní cenu baterie až o polovinu oproti současným nákladům. Baterie v současnosti tvoří přibližně 30 % z ceny elektromobilu.

Za rok 2020 se Toyotě podařilo celosvětově prodat 2,15 milionu převážně hybridních vozů, avšak v roce 2030 má v plánu prodat 8 milionů elektromobilů z celkového počtu 10 milionů vozů.