TSMC v září odřízne společnost Huawei a nebude pro ní vyrábět čipy

Obchodní vláka mezi Čínou a USA stále pokračuje a první na mušce – Huawei – se musí potýkat s dalšími problémy. Dle nových zákonů totiž nejen americké společnosti, ale i ostatní, které využívají americké technologie nebo nástroje, musí žádat o povolení prodeje čehokoli do rukou Huawei. A týká se to i nejpokročilejšího výrobce polovodičů – TSMC.

TSMC tak už v květnu přestalo přijímat objednávky od Huawei, což mělo za následek další investice v samotné Číně. Tamní vláda totiž investovala 2,2 miliardy dolarů do čínského výrobce čipů SMIC, ke kterému Huawei postupně přesouvá výrobu. Problém ale je, že technologicky je SMIC několik let pozadu (14 nm) a zatím to nevypadá, že TSMC rychle dožene.

Poslední objednané čipy tak ještě proudí z továren TSMC k Huawei, ale to přestane platit 14. září, kdy už TSMC nepošle ani jeden čip.

TSMC tak bude ještě více závislé na Applu, což je stále největší odběratel a do budoucna se jeho objednávky ještě zvýší vzhledem k přechodu na vlastní čipy Arm i u Maců (už nebude odebírat čipy od Intelu). TSMC může zároveň lépe rozložit výrobu pro AMD, Nvidii, Broadcom a další technologické velikány, kterým se uvolní přístup k nejnovější a vždy částečně omezené výrobní kapacitě.

Dle odhadů by za třetí čtvrtletí mělo TSMC dosáhnout na obrat v oblasti kolem 11,3 miliardy dolarů.